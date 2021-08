Google svela alcune interessanti novità in arrivo su Google Calendar, la tastiera Gboard e Google Podcast.

Google Calendar svela quante ore passate in riunione

Andando con ordine, il colosso di Mountain View annuncia il rilascio della funzione “Time Insight” per tutti gli utenti Google Workspace. La funzionalità, come viene descritta dalla compagnia, dà modo agli utenti di visualizzare in dettaglio il tempo passato in riunione e non solo.

“Con i cambiamenti ai nostri ambienti di lavoro nell’ultimo anno, alcune persone hanno più riunioni e potrebbero avere meno controllo su come viene speso il loro tempo di lavoro. Time Insights può mostrarti questi dati e aiutarti a pianificare meglio il tuo tempo“, si legge nella nota. Il dettaglio di queste informazioni è visibile ai soli utenti, ma eventualmente anche a chi dispone dei permessi per gestire i calendari di altri utenti Workspace.

Time Insight di Google Calendar sarà disponibile unicamente per la versione web dell’applicazione a partire da oggi; il rollout verrà completato durante il mese di settembre.

Gboard abbraccia completamente il Material You

A seguito dell’arrivo del Material You anche all’interno delle impostazioni di Gboard, in queste ore scopriamo che la tastiera di Google abbraccia le linee guida del Material You anche per quanto riguarda la digitazione delle singole parole sulla tastiera virtuale.

Se la voce “Popup tasti” delle impostazioni di Gboard è attiva, la pressione prolungata su una lettera della tastiera svela la nuova UI con la stessa elevata su un nuovo livello con una forma circolare e non più rettangolare. Lo stesso avviene per il pannello relativo alla modalità a una mano attivabile a seguito di una pressione prolungata sul simbolo della virgola (“,”) e sul simbolo del punto (“.”).

La novità è disponibile tramite la versione beta 10.9 di Gboard in rollout fin da subito sul Play Store.

Ecco la nuova UI di Google Podcast

Infine, il team di sviluppo di Google Podcast svela una importante riorganizzazione dei tab principali dell’applicazione. Il tab delle Attività subisce i cambiamenti più marcati e viene adesso rinominato come “Libreria”.

Le importanti novità dell’applicazione sono attualmente in rilascio come aggiornamento lato server; potete controllarne la disponibilità scaricando l’ultima versione dal badge del Play Store sottostante o da questo link di APK Mirror.

