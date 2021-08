Qualcuno si sta ancora godendo le vacanze estive, ma OnePlus ha deciso di portarsi avanti proponendo le offerte autunnali su diversi prodotti. La campagna della casa cinese, della durata di un mese, prenderà il via domani con “occasioni imperdibili e offerte speciali” sia sul sito ufficiale sia su Amazon.

Le offerte autunnali OnePlus prendono il via: ecco tutti gli sconti

Le offerte OnePlus che saranno disponibili sul sito ufficiale includono 400 euro di sconto su OnePlus 8 Pro, con marsupio in omaggio, 100 euro di sconto su OnePlus 8T, 50% di sconto sulle cuffie OnePlus Buds e OnePlus Buds Z, ma anche ribassi sulla serie più recente (OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro) e sui dispositivi di fascia media e medio-bassa come OnePlus Nord 2 5G e OnePlus Nord CE 5G.

Su Amazon troveremo fino al 7 settembre 2021 sconti simili, con ribassi fino a 400 euro per OnePlus 8 Pro, fino a 300 su OnePlus 8 e 150 su OnePlus 8T, ma non solo. Ecco tutte le offerte pensate da OnePlus per questi saldi autunnali:

In più sul sito ufficiale saranno disponibili bundle con OnePlus Nord 2 e OnePlus Nord CE, con blind box scontati e marsupi OnePlus gratuiti. Per scoprire tutte le offerte autunnali della casa cinese potete seguire i link qui in basso:

Offerte autunnali OnePlus – sito ufficiale

Offerte autunnali OnePlus – Amazon.it

