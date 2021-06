Sulla scia delle varie modifiche introdotte dal team di Google Workspace in queste ultime settimane, anche per Google Contatti nelle scorse ore è arrivata qualche piccola novità studiata per offrire agli utenti un’esperienza sempre più ricca e completa.

Così come spiegato dal team di sviluppatori con un post sul blog ufficiale, la nuova esperienza introdotta in Google Contatti ha come principale obiettivo quello di aiutare gli utenti di Google Workspace a conoscere meglio i propri colleghi di lavoro.

Google Contatti ora mostra più informazioni

Sul sito di Google Contatti (lo trovate seguendo questo link) o sulla barra laterale dedicata a tale feature gli utenti avranno così la possibilità di visualizzare delle informazioni dettagliate, come la catena di gestione, il dipartimento, il titolo e una cronologia delle precedenti interazioni (incluse le conversazioni via email e le riunioni).

Alla base di questa modifica apportata dal team di sviluppatori vi è il riconoscimento dell’importanza in ambito lavorativo di un elevato livello di collaborazione, connessione e interazione tra i vari colleghi e, proprio per tale motivo, è fondamentale poter avere tutta una serie di informazioni, come quelle sui progetti a cui lavorano e con chi collaborano.

Ovviamente il team del colosso di Mountain View mette in evidenza come l’importanza e l’utilità di questa novità siano strettamente legate al quantitativo di informazioni che vengono caricate su Google Contatti: tanti più dettagli sono presenti nella piattaforma, infatti, tanti più ne verranno mostrati.

Il via ufficiale al rilascio di questa nuova feature è stato dato ieri e secondo i programmi del team di sviluppatori del colosso di Mountain View entro i prossimi quindici giorni dovrebbe essere effettivamente disponibile per tutti gli utenti a cui è dedicata (ossia tutti i clienti di Google Workspace, gli utenti G Suite Basic e G Suite Business).

