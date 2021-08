OPPO Find X3 Pro è senza ombra di dubbio uno tra i migliori smartphone Android del 2021 sotto tanti punti di vista, soprattutto per quello fotografico che ha rivoluzionato il settore per via dell’incredibile qualità delle foto offerte dal sensore microlens da 3 MP.

Un importante riconoscimento per OPPO

A tal proposito lo smartphone del colosso cinese, per il secondo anno consecutivo, riceve il premio EISA 2021-22 come “BEST PRODUCT ADVANCED SMARTPHONE 2021-2022”.

“Siamo davvero onorati di ricevere questo importante premio EISA, come riconoscimento per il lavoro di innovazione e ricerca che caratterizza OPPO Find X3 Pro. Ottenerlo per il secondo anno consecutivo è la dimostrazione del raggiungimento del nostro obiettivo finale di creare dispositivi che superino costantemente le aspettative dei consumatori e di offrire esperienze innovative e premium in tutti i mercati in cui siamo presenti – sottolinea Maggie Xue, President of OPPO Western Europe. Il nostro ultimo smartphone top di gamma si basa sull’importanza della tecnologia 5G che ha caratterizzato la generazione precedente – OPPO Find X2 Pro – ma ha saputo anche portare grande innovazione nel settore dell’imaging. Spingendo Find X3 Pro ai suoi limiti, abbiamo proposto uno strumento creativo per tutti gli appassionati di fotografia, consentendo di catturare e visualizzare fino a un miliardo di colori, comodamente dal loro smartphone“.

OPPO, anche grazie all’incredibile qualità del Find X3 Pro, sta vivendo un periodo di grande crescite che gli ha permesso di raggiungere il quarto posto nella classica europea dei maggiori produttori di smartphone.

