All’inizio di questa settimana Xiaomi ha approfittato dell’evento di lancio dell’ambizioso Xiaomi MIX 4 per presentare anche la MIUI 12.5 Enhanced Edition. Come promesso, l’azienda oggi ha iniziato a rilasciare l’ultima versione della MIUI per alcuni smartphone selezionati.

Xiaomi rilascia MIUI 12.5 Enhanced Edition sui primi smartphone compatibili

Secondo l’annuncio ufficiale, il primo lotto di dispositivi idonei per il nuovo software include 12 smartphone premium a marchio Xiaomi e Redmi e attualmente l’aggiornamento è già disponibile per 6 di questi ovvero: Xiaomi MIX 4, Mi 10 Pro, Mi 10S, Redmi K40, Redmi K30 Pro e Redmi K30S Ultra. Scontato dirlo ma necessario, l’aggiornamento è disponibile solo per la variante cinese di questi smartphone.

Poiché Xiaomi deve ancora annunciare la MIUI 12.5 Enhanced Edition per i mercati globali, le versioni internazionali di questi smartphone (e quindi i modelli venduti in Italia) dovrebbero ricevere questo aggiornamento solo in un secondo momento (forse durante l’autunno 2021).

L’interfaccia proprietaria MIUI 12.5 Enhanced Edition è tutta incentrata sull’ottimizzazione dell’esperienza, quindi non introduce alcuna funzionalità, ma vale la pena ricordare che la società sta testando dei widget simili a iOS.

Xiaomi ha anche iniziato a testare le build MIUI basate su Android 12 per alcuni dei suoi smartphone, e ha confermato che rilascerà la MIUI 13 entro la fine del 2021. Insomma, non si può dire che la casa cinese non stia lavorando alacremente sul software.

