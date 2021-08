All’evento di lancio di Xiaomi MIX 4, l’azienda ha presentato anche la MIUI 12.5 Enhanced Edition. Durante la conferenza Xiaomi ha affermato che la nuova versione della MIUI non introduce alcuna funzionalità e si concentra solo sulle ottimizzazioni, tuttavia si scopre che la società ha introdotto un nuovo sistema di widget simile a iOS.

Secondo l’ annuncio ufficiale gli utenti ora possono posizionare widget con dimensioni 2×2, 4×2, 4×4 e 2×3 nella schermata principale, inoltre è stato aggiunto un nuovo “Widget Store” attraverso il quale gli utenti possono trascinare e rilasciare i widget di loro scelta in qualsiasi punto dello schermo. Xiaomi ha anche introdotto nuovi widget per le app di sistema per utilizzare la nuova funzionalità.

Previous Next Fullscreen

Xiaomi sta testando nuovi widget simili a iOS nella MIUI

Xiaomi sta testando il nuovo sistema di widget ispirato a iOS in Cina con l’ultima versione beta 5.0.56 di App Vault e 2.2.21 di MIUI Gallery. Al momento queste versioni delle applicazioni possono essere installate solo su dispositivi che eseguono una build MIUI beta basata su Android 11.

Secondo Xiaomi il nuovo sistema di widget MIUI sarà in fase di test dal 17 agosto al 20 ottobre. Ciò suggerisce che gli utenti sul canale MIUI stabile, soprattutto nei mercati internazionali, dovranno attendere mesi per provare la nuova funzionalità.

Sembra dunque che i widget stiano tornando di moda dopo che Apple li ha introdotti in iOS 14, infatti anche Google ha rinnovato il sistema di widget con Android 12.

Leggi anche: Migliori smartphone Xiaomi: la classifica di agosto 2021