Android è da anni il sistema operativo mobile più diffuso al Mondo ma, ovviamente, non è stato sempre così e l’OS di Google ha dovuto superare non poche difficoltà per riuscire ad affermarsi e sbaragliare la concorrenza.

Lanciato ufficialmente nel 2007, Android in realtà è nato qualche anno prima, nel 2003, quando un gruppo di sviluppatori ha iniziato a lavorare sul suo codice e Chet Haase (membro del team Android dal 2010 e per due anni “Chief Android Advocate”, incaricato di aiutare gli sviluppatori a creare le migliori app per la piattaforma) ha scritto un libro dedicato al sistema operativo e al team che ha lavorato così duramente per riuscire a rivoluzionare il settore degli smartphone.

Arriva un nuovo libro dedicato ad Android e ai suoi sviluppatori

Intitolato “Androids: The Team That Built the Android Operating System”, il libro si concentra sul team di sviluppatori nel suo insieme piuttosto che su alcune figure più importanti, come invece altri autori hanno scelto di fare.

Androids: The Team That Built the Android Operating System racconta la storia di come è nato il sistema operativo, offrendo ai lettori la possibilità di avere degli approfondimenti relativi al processo decisionale e alla filosofia dietro di esso.

E, aspetto ancora più interessante, il libro è stato scritto per essere accessibile a chiunque sia interessato alla storia di Android, non solo agli ingegneri, il che significa che non dovrebbe essere troppo approfondito a livello tecnico e non mancheranno divertenti aneddoti e giochi di parole.

Molto simpatica la copertina, che mostra una versione gigante della mascotte dell’OS in costruzione, realizzata da un altro membro del team Android, Dan Sandler, le cui illustrazioni sono presenti in tutto il libro.

Al momento non vi sono indicazioni precise su quando il libro sarà effettivamente disponibile ma ciò dovrebbe avvenire “presto”.

