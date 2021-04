Con una mail inviata agli utilizzatori di Google WiFi, il colosso di Mountain View ha annunciato la dismissione dell’applicazione, che a partire da giugno cesserà di funzionare. Questo non significa, ovviamente, che non sarà più possibile controllare i propri dispositivi, che saranno trasferiti su Google Home.

Google Home gestirà anche Google WiFi

Google ha preparato un processo di migrazione della rete Google WiFi verso l’app Google Home, e in pochi passaggi, senza che sia necessario effettuare alcuna configurazione, vi ritroverete tutti i dispositivi, con le relative configurazioni.

A fronte di questo piccolo “fastidio” l’utente potrà beneficiare di una migliore esperienza in videoconferenza, sia su Google Meet sia su Zoom, ma anche di notifiche tempestive quando un nuovo dispositivo verrà collegato alla rete, insieme a maggiori dettagli utili a risolvere problemi di lentezza di connessione o di scarsa qualità del segnale. E sarà possibile mettere in pausa il WiFi, o verificare la velocità della connessione Internet, utilizzando Google Assistant e i suoi comandi vocali.

A partire dal 25 maggio l’aggiunta di nuovi dispositivi o l’ampliamento della propria rete potrà avvenire esclusivamente tramite Google Home. L’App Google WiFi potrà comunque essere utilizzata per visualizzare lo stato della rete e dei dispositivi, ma non per effettuare modifiche. A partire da giugno invece verrà chiesto agli utenti di usare solo l’app Google Home, con l’app dedicata a Google WiFi che sparirà dagli store e non sarà più supportata.

Se avete realizzato una rete domestica con Google WiFi il consiglio è dunque quello di effettuare la migrazione presto, per impratichirvi con i nuovi comandi, con la tranquillità di avere ancora più di un mese di utilizzo dell’app Google WiFi prima della sua dismissione.

La procedura, che trovate riepilogata nella galleria sottostante, è decisamente semplice. Dovrete avviare l’app Google Home, toccare l’icona “+” in alto a sinistra, selezionare “Importa rete Google WiFi” e quindi avanti. Dovrete scegliere in quale casa importare la rete, confermar che si tratta della rete corretta e seguire le poche istruzioni riportate a video.

Al termine vedrete i dispositivi di rete insieme agli altri configurati in Google Home, mentre per la gestione della rete vi basterà selezionare l’icona WiFi nella parte alta per trovare una interfaccia molto simile, ma più efficace, a quella della vecchia app.