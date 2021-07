La promozione Vodafone Happy Black Limited Edition si appresta a tornare nel mese di agosto 2021 e permetterà di acquistare – con pagamento in un’unica soluzione – alcuni smartphone Xiaomi a prezzo scontato.

Anche in questo fine settimana, insomma, torniamo ad occuparci di Vodafone e questa volta non si tratta di offerte telefoniche, bensì di una promozione per l’acquisto di smartphone cash.

Vodafone Happy Black Limited Edition

Nata lo scorso mese di maggio, la versione Limited Edition del programma fedeltà Vodafone Happy Black prevede un costo di 2,99 euro al mese e si differenzia dalla versione standard per il fatto di dare accesso, oltre al catalogo di partnership e sconti con diverse aziende, a sconti esclusivi per l’acquisto di smartphone, prodotti IoT e alla promo Pass Smart Meeting tramite la sezione dedicata “Tech”.

Va ricordato che, tramite l’iniziativa Mese Vodafone, è ancora possibile provare Happy Black Limited Edition senza costi con il primo mese gratuito. Questo, comunque, vale soltanto in caso di prima attivazione.

Quali smartphone saranno in offerta

Per il ritorno della promozione Vodafone Happy Black Limited Edition, l’operatore ha scelto tre smartphone, due a marchio Xiaomi e uno brandizzato Redmi, e sconti fino al 22%. Tradotto in cifre, si tratta di sconti fino ad un massimo di 100 euro, sempre avendo come riferimento il prezzo di listino di ciascun modello.

Salvo proroghe o cambiamenti, le offerte per i clienti iscritti al programma resteranno valide fino al 31 agosto 2021. I clienti riceveranno via SMS il codice da mostrare nei punti vendita Vodafone per avere diritto allo sconto esclusivo. Per i clienti interessati all’acquisto, va inoltre ricordata la presenza dell’iniziativa promozionale Vodafone Happy Cashback.

Ecco gli smartphone in offerta coi relativi prezzi:

Potrebbe interessarti anche: Recensione Xiaomi Mi 11i 5G