OPPO lancia una giornata esclusiva di promozioni per offrire il meglio della sua tecnologia da portare in valigia. Sono disponibili su Amazon i Wow Deals, con una selezione di prodotti dell’ecosistema OPPO in offerta: andiamo a scoprire le proposte.

Su Amazon arrivano i Wow Deals OPPO, con offerte su smartphone e non solo

OPPO propone su Amazon diverse offerte per permettere agli utenti di portarsi a casa (e in valigia) alcuni tra i migliori prodotti del marchio, tra smartphone e wearable. Gli sconti sono disponibili nella giornata di oggi, 30 luglio 2021, o fino a esaurimento scorte, e toccano i seguenti dispositivi:

Con le offerte lampo di OPPO su Amazon è dunque possibile acquistare alcuni degli smartphone del marchio più amati dagli utenti in diverse colorazioni, oppure portarsi a casa le cuffie OPPO Enco Free2, lanciate poco più di un mese fa, o lo smartwatch OPPO Watch, disponibile in promozione nella versione Black da 46 mm.

Allora, vi siete lasciati tentare da qualcosa targato OPPO?