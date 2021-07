Settembre è il mese in cui gli studenti, almeno quello dell’emisfero nord del nostro pianeta, ritornano a scuola. Con la pandemia legata al CODI-19 che continua a tenere banco, non è ancora certo che tutte le classi possano tornare in presenza e per molti potrebbe esserci la necessità di acquistare un nuovo computer, o aggiornare quello attuale, per non farsi trovare impreparati in caso di nuove chiusure.

Back to School di GoDeal24

Se avete un computer con una versione precedente di Windows e Office, la promozione Back to School di GoDeal24 è quello che stavate aspettando, visto che con una spesa decisamente contenuta vi permette di acquistare le chiavi per Windows 10 e per le versioni più recenti di Office. Se invece dovete acquistare un nuovo PC, in particolare una postazione fissa, la promozione è perfetta per portarsi a casa le chiavi necessarie risparmiando parecchio.

Le promozioni più ambite, relative a Windows 10 e office, non richiedono un codice sconto e sono decisamente appetibili:

Utilizzando il codice EBS45 invece potrete ottenere il 45% di sconto su alcune versioni particolari di Windows e su Parallel Desktop:

Vi servono sia Windows 10 che un pacchetto office? Con il codice sconto EBS60 potete avere il 60% di sconto sull’acquisto dei seguenti pacchetti, tutti molto utili:

GoDeal24 non offre solo chiavi di attivazione per i prodotti Microsoft, ma anche per molte altre utility, alcune delle quali sono riportate nella seguente lista:

Ricordiamo che una volta completato l’acquisto riceverete una mail con il codice necessario all’attivazione. Non riceverete quindi scatole, manuali e supporti di installazione. Potrete scaricare i software necessari dal sito dei rispettivi produttori, che mettono sempre a disposizione i file di setup.

Informazione Pubblicitaria