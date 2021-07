Nel corso dell’evento Flash Charging Open Day il produttore cinese OPPO ha annunciato diverse novità relative al proprio sistema di ricarica rapida VOOC Flash Charge. La tecnologia sviluppata da OPPO innova l’intero pacchetto, composto da carica batterie, cavo, PMIC, batteria e numerosi altri elementi, che devono lavorare in sinergia per garantire i migliori risultati possibili.

Velocità, sicurezza e intelligenza

Le tecnologie di ricarica rapida suscitano sempre perplessità tra gli utenti soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, anche a causa delle temperature elevate che spesso vengono generate. la tecnologia Flash Charge di OPPO utilizza una protezione a cinque livelli, ottenuta grazie a nuovi materiali, algoritmi AI e tecnologie di ricarica che portano parecchie novità.

Si parte da un fusibile con impedenza più bassa, per isolare la batteria in caso di sovraccarico o altre anomalie, passando per gli interruttori al nitruro di gallio che riducono la produzione di calore offrendo però le stesse prestazioni dei tradizionali interruttori MOSFET. L’utilizzo di batterie a doppia cellula consente di ridurre la corrente elettrica e di conseguenza la generazione di calore, fornendo però la stessa potenza. A parità di dimensioni il nuovo setup consente di aumentare del 5% la capacità della batteria.

Un chip proprietario sviluppato da OPPO si occupa di rilevare la sicurezza, riconoscendo eventuali danni e cali di tensione, agendo di conseguenza e avvisando immediatamente l’utente dei potenziali problemi. Le nuove batterie di OPPO inoltre utilizzano una struttura con un nuovo collettore di corrente, con un materiale inserito tra due strati di alluminio che protegge la batteria dai cortocircuiti provocati da danni esterni. In questo modo la batteria è in grado di superare i test di foratura e collisione con una percentuale di successo del 100%.

OPPO punta anche sull’intelligenza del proprio sistema di ricarica che garantisce alla batteria l’80% della capacità originale anche dopo 1.500 cicli di ricarica a 65 watt, un dato davvero impressionante. La velocità di ricarica può essere aumentata in base a specifiche situazioni, riuscendo a portare a termine la carica di una batteria da 4.500 mAh in appena 30 minuti, riuscendo nel contempo a trovare un giusto equilibrio tra corrente ottimale e temperatura. In questo modo gli utenti potranno continuare a utilizzare lo smartphone senza problemi anche durante la ricarica.

La nuova VOOC Flash Charge è ottimizzata per funzionare al meglio anche nelle condizioni più estreme, come ad esempio gli ambienti molto freddi. In questi casi la possibilità di creare un corto circuito è elevata ma gli algoritmi sviluppati da OPPO consentono alla temperatura della batteria di passare da -20 gradi a + 10 gradi in pochi secondi, consentendo una ricarica normale.