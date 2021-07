Twitter non ha intenzione di adagiarsi sugli allori del proprio successo e continua imperterrita a lavorare su nuove funzioni per migliorare la propria applicazione, e il login tramite l’account Google è una delle aggiunte più recenti alla versione beta dell’app del social. L’introduzione di questo metodo di accesso e registrazione arriva dopo mesi di sperimentazione da parte del team di sviluppo il quale, simultaneamente, sta lavorando all’introduzione del login con l’account Apple per gli utenti iOS.

Il login su Twitter con il Google Account è realtà

Sia per il login con l’account Google che con quello Apple, la funzione andrebbe a snellire il processo di registrazione e accesso alla piattaforma social eliminando la necessità di inserire informazioni come il nome utente, l’indirizzo email e la password in quanto andrebbe ad utilizzare le informazioni preesistenti sull’account Google o Apple. Inoltre, al momento della registrazione di un nuovo profilo Twitter tramite l’account Google il sistema genererà automaticamente uno username in base ai dati dell’utente.

Qualora un utente fosse già in possesso di un account Twitter il vantaggio di questa implementazione sarebbe quello di poter effettuare l’accesso in totale sicurezza senza l’inserimento della password.

Sfortunatamente, attualmente non è possibile collegare un account Twitter esistente con il proprio account Google ma non stentiamo a credere che tale opzione possa essere introdotta nelle versioni successive dell’app.

La funzione di accesso con un account Google è disponibile nella beta di Twitter in versione 9.3.0-beta.04, disponibile sul Play Store a tutti i colori i quali hanno aderito al programma del canale beta al quale ci si può registrare qui.

Potete scaricare la beta di Twitter direttamente dal Google Play Store tramite il badge qui di seguito:

