Molte persone hanno più account su Instagram per vari motivi, che si tratti di un account personale e uno pubblico o più account per interessi diversi.

In base a una serie di nuovi screenshot dello sviluppatore Alessandro Paluzzi, sembra che il social delle foto stia sperimentando una soluzione per semplificare la gestione di più account.

Instagram pensa a un nuovo widget per gli account multipli

L’idea di base sembra prendere ispirazione da iOS 14 e consiste in un nuovo widget “Account Multipli” che renderebbe più immediato passare da un account a un altro senza la necessità di navigare all’interno dell’app Instagram.

Secondo Paluzzi l’azienda starebbe testando più versioni di questo widget. Uno sembra mostrare semplicemente l’immagine del profilo e il nome utente dell’account, mentre altri offrono alcune funzionalità aggiuntive.

Una delle versioni mostra anche la possibilità di inviare un messaggio a un altro utente, un’altra offre invece il collegamento per aprire direttamente la fotocamera.

Naturalmente queste funzionalità sono ancora in fase di sviluppo, quindi potrebbero non vedere mai la luce, oppure essere modificate anche pesantemente in futuro, tuttavia dimostrano che la società ha intenzione di migliorare questo aspetto di Instagram.

I nuovi widget introdotti da Apple in iOS 14 si stanno facendo strada anche su Android con Android 12 che li riceverà entro la fine dell’anno.

