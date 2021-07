La settimana si apre con alcuni nuovi aggiornamenti software per i dispositivi targati Samsung: in questo caso parliamo di Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy M01s e Samsung Galaxy Watch 3. Scopriamo insieme le novità, che comprendono patch di sicurezza più recenti ma non solo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A50

A distanza di qualche giorno da Galaxy A52 4G, Samsung Galaxy A52 5G si aggiorna con le patch di sicurezza di luglio 2021. L’update per il modello SM-A526B è in distribuzione in Europa e ha iniziato a toccare anche l’Italia partendo dai modelli no brand. Il firmware è il A526BXXS1AUG1 e oltre alle correzioni a diverse vulnerabilità di sicurezza non sembra portare nuove funzionalità.

Segue a ruota Samsung Galaxy A50, anche se per il momento il rollout pare riguardare solo la versione Sprint statunitense. Il firmware è il A505USQSDDUF1 e porta con sé le patch di sicurezza di luglio 2021 insieme alla “solita” correzione del bug riguardante Android Auto, arrivata su diversi modelli del produttore.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy M01s

Aggiornamento importante in distribuzione per Samsung Galaxy M01s, che finalmente riceve Android 11 con la One UI 3.1 (in versione Core). L’update include tutti i miglioramenti pensati da Samsung e da Google, sia a livello di design dell’interfaccia sia a livello funzionale, con l’aggiunta delle patch di sicurezza di luglio 2021 e delle rinnovate applicazioni del produttore.

La distribuzione del firmware M017FXXU2CUG1 è partita dall’India e dovrebbe raggiungere gli altri Paesi (pochi) in cui lo smartphone è stato commercializzato nel giro di qualche giorno.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Watch 3

Si aggiorna infine Samsung Galaxy Watch 3, che accoglie un paio di novità interessanti: troviamo miglioramenti alla funzione di misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e la possibilità di attivare una guida vocale attraverso le cuffie connesse durante gli esercizi o le attività con la funzione Auto Lap abilitata (corsa e ciclismo).

Il changelog non menziona altro, al di fuori di generici perfezionamenti alla stabilità e all’affidabilità del sistema. Vi ricordiamo che lo smartwatch non passerà a WearOS, nonostante l’annunciata collaborazione con Google riguardante i dispositivi in arrivo.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52 5G, Galaxy A50, Galaxy M01s e Galaxy Watch 3

Per aggiornare Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A50 e Samsung Galaxy M01s potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Samsung Galaxy Watch 3 può invece essere aggiornato attraverso l’app Galaxy Wearable: è sufficiente aprirla, scorrere fino alla voce “Aggiornamento software orologio” e premere “Scarica e installa“. Nel caso non riusciate a trovare nulla non disperate, basterà attendere qualche ora o giorno.

