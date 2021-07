Le rimodulazioni di WINDTRE coinvolgeranno altri clienti dal 26 agosto

Procedono a scaglioni le ultime rimodulazioni – rectius modifiche unilaterali delle condizioni di contratto – di WINDTRE in materia di anticipo e di traffico extrasoglia: dal 26 agosto 2021 toccherà ad un nuovo gruppo di clienti (composto principalmente da ex brand Tre Italia).

In particolare, si tratta di un allargamento delle rimodulazioni di cui vi avevamo già parlato alla fine del mese di giugno.

Nuove rimodulazioni dal 26 agosto: che cosa prevedono

A partire da ieri, 15 luglio, WINDTRE sta contattando via SMS alcuni suoi clienti per comunicare loro che il prossimo 26 agosto 2021 entrerà in vigore una nuova modifica unilaterale di alcune condizioni contrattuali. Nei contenuti, la modifica è identica a quella del 28 giugno scorso.

In particolare, i clienti WINDTRE ex clienti del brand Tre Italia stanno apprendendo ufficialmente della migrazione dei sistemi, con conseguente applicazione del meccanismo extrasoglia che, al costo di 0,99 euro, prevede 1 GB di traffico giornaliero utilizzabile fino alle ore 23:59 del giorno di erogazione e con blocco della navigazione in caso di esaurimento.

Per gli stessi clienti, inoltre, tutte le volte che il loro credito residuo non sarà sufficiente a coprire il costo del rinnovo dell’offerta e delle opzioni attive, il traffico incluso non verrà sospeso, ma rimarrà disponibile per un giorno solare (fino alle ore 23:59) al costo di 0,99 euro. Fanno eccezione i soli costi relativi alle offerte roaming. In caso di credito insufficiente anche il giorno successivo, il traffico incluso verrà reso di nuovo disponibile per altri quattro giorni al costo di 1,99 euro. Da ciò si evince che è stato modificato il cosiddetto secondo gettone (inizialmente costava 0,99 euro per due giorni). È importante ricordare che, solo per il primo mese dall’entrata in vigore della modifica unilaterale (26 agosto 2021), l’anticipo del traffico incluso verrà offerto gratuitamente.

In aggiunta a queste variazioni, alcuni clienti sono stati informati del fatto che non saranno più disponibili alcune offerte e promozioni, come: Ricaricati con 3, Promo 9000, 5 Forever, Summer Power, promo SMS giornaliera, Gente di 3 Offerta Attivazione, Duetto San Valentino, tutte le Naviga 3, Welcome to Italy, Top Time, tutte le Free Time, Insieme, No Distance, Europe Pass, World Pass, Super SMS, VideoNoi, Ric Mia&Tua Sempre, tutte le X-Series, tutte le International 3, Notti di 3, 3Eurotariff, Internet Pass, Opzione Pupillo Everyday, tutte le Bonus Internet, tutte le Tua, tutte le Raddoppia la Ricarica, tutte le Voce e video, tutte le ALL-IN International, 100 GIGA mensile, 100 GIGA Super, 5 GIGA per te, tutte le tariffe Super, le agevolazioni per le chiamate internazionali di Super 0 mondo e le promozioni che prevedono bonus di traffico in omaggio.

Come già avvenuto con precedenti scaglioni, anche in questo caso alcuni clienti potrebbero ricevere comunicazione di adeguamenti di alcune offerte: per alcuni, la Play Special 360 offrirà minuti illimitati, 200 SMS al mese e 30 GB al mese fino alla scadenza annuale prevista senza addebiti e poi con un canone mensile di 10 euro; ad altri sono state prospettate modifiche delle All-In 60, All-In 50, All-In 80, All-In 100 e All-In 120. Le stesse modifiche erano già state comunicate ad altri clienti a fine maggio in vista delle rimodulazioni del 28 giugno. Tutti i clienti coinvolti nelle modifiche che disattiveranno la loro offerta All-In o Play con addebito su credito residuo avranno il piano tariffario New Basic a 4 euro al mese, ma potranno passare gratuitamente a un altro piano a consumo senza costo mensile o attivare una nuova offerta in base alla disponibilità del momento.

Come si evince dal sito ufficiale dell’operatore alla voce “Modifica Condizioni di Contratto telefonia mobile” (link in fonte), le comunicazioni e le modifiche stanno procedendo a scaglioni: WINDTRE ha modificato la precedente informativa di giugno inserendo anche il riferimento al 26 agosto (con comunicazioni via SMS dal 15 luglio) e previsto la variazione relativa al secondo gettone e all’anticipo del traffico incluso anche per tutti i “clienti con offerta Ricaricabile con traffico incluso e pagamento su credito telefonico” dal 26 luglio (le comunicazioni sono in arrivo dal 21 giugno).

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del mese di prova per due offerte e della crescita del 5G di WINDTRE. Infine, non dimenticate di dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata alle offerte WINDTRE.