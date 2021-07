La rete 5G WINDTRE cresce ancora: più copertura in FDD DSS e TDD

WINDTRE porta avanti i lavori sulla propria rete 5G, la cui copertura ha ormai raggiunto il territorio nazionale quasi per intero: il sito ufficiale, in questo momento, riporta una crescita delle percentuali di popolazione coperta tramite le tecnologie FDD DSS e 5G FDD.

Di recente, grazie allo studio di Ookla tramite i dati di Speedtest, abbiamo avuto davanti agli occhi una fotografia della situazione attuale del 5G in Italia: rispetto ai Paesi vicini, il nostro non brilla in termini di prestazioni; in ogni caso, l’operatore italiano col 5G più veloce in questo momento è TIM; di WINDTRE vengono lodati proprio i livelli di copertura raggiunti.

5G WINDTRE: come cresce la copertura

I miglioramenti della copertura della rete 5G di WINDTRE vengono segnalati direttamente dal sito ufficiale dell’operatore, con particolare riferimento alla pagina dedicata al 5G e a quella per verificare la copertura della propria zona mediante la mappa interattiva.

Più precisamente, per quanto concerne la tecnologia FDD (Frequency Division Duplex) DSS (Dynamic Spectrum Sharing) sulle frequenze a 1800 MHz e 2600 MHz, WINDTRE fa sfoggio di una copertura del 94,8% della popolazione (contro il 93,1% precedente). L’operatore ricorda che la tecnologia 5G FDD DSS permette di «usare dinamicamente lo stesso spettro FDD in modalità condivisa sia per connessioni 4G che per connessioni 5G. La rete sceglie in maniera intelligente e veloce tra 4G e 5G in base al tipo di terminale e all’offerta sottoscritta dal cliente».

Per quanto riguarda la tecnologia 5G sulle frequenze TDD (Time Division Duplex) sulla banda a 3600 MHz, WINDTRE dichiara una copertura del 33,3% della popolazione, rispetto al 31,3% indicato nelle scorse settimane.

L’operatore, che per calcolare questi dati si basa sulla distribuzione della popolazione residente come da dati Istat, ci tiene a ricordare che le coperture garantite dalle due tecnologie sono in sovrapposizione. A differenza della tecnologia DSS, quella 5G TDD richiede l’accensione di un nuovo spettro riservato alle sole connessioni 5G e WINDTRE fa sapere che il roll out di questa tecnologia è in corso, con priorità nelle zone ad alto traffico.

Poco meno di un mese fa WINDTRE ha rinnovato il proprio listino delle offerte anche 5G, molte di esse sono tuttora valide. In ogni caso, non dimenticate di dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata alle offerte WINDTRE.