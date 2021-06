Dal 28 Giugno 2021 sono entrate in vigore, per i primi clienti WINDTRE coinvolti, alcune modifiche unilaterali comunicate dall’operatore il mese scorso.

Si tratta di alcune rimodulazioni e modifiche sul servizio di anticipo del traffico, per i clienti ex brand TRE Italia. Le ultime rimodulazioni di WINDTRE coinvolgono clienti diversi con tempistiche diverse sia per le informative che per l’entrata in vigore delle stesse.

Iniziano le rimodulazioni per alcuni clienti ex brand TRE

Dal 28 Giugno 2021 alcuni clienti WINDTRE ex brand TRE Italia coinvolti dalla migrazione dei sistemi dovranno convivere con il meccanismo extrasoglia che prevede 1 Giga di traffico giornaliero al costo di 99 centesimi di euro utilizzabile fino alle ore 23:59 del giorno di erogazione con blocco della navigazione al termine del Giga.

Per gli stessi clienti, ogni volta che il credito sarà insufficiente per l’attivazione e il rinnovo delle opzioni attive sulla SIM, ad eccezione dei costi relativi alle offerte roaming, il traffico incluso non verrà sospeso, ma sarà disponibile per un giorno solare, fino alle ore 23:59, al costo di 99 centesimi di euro.

Se anche il giorno seguente il credito dovesse essere insufficiente, il traffico incluso sarà nuovamente disponibile per ulteriori 4 giorni al costo di 1,99 euro.

Il meccanismo dell’anticipo del traffico non si applica solo quando il cliente ricarica in ritardo, ma anche se attiva un’offerta senza credito sufficiente, inoltre l’anticipo del traffico è disponibile più volte al mese ed è valido per le opzioni che prevedono traffico incluso con addebito su credito residuo attive sulla SIM, mentre non si applica per le opzioni roaming UE e in caso di attivazione del servizio Autoricarica.

Questa rimodulazione di WINDTRE porta anche altre novità per i clienti coinvolti, infatti è previsto in alcuni casi un adeguamento di alcune offerte a nuove soglie di traffico o nuovo canone mensile, inoltre alcuni clienti sono stati informati del fatto che contestualmente alcune offerte o promozioni non saranno più disponibili.

Infine, dopo l’entrata in vigore della modifica tutti i clienti coinvolti che disattiveranno la loro offerta All In o Play con addebito su credito residuo avranno disponibile il piano tariffario New Basic al costo di 4 euro al mese, tuttavia potranno richiedere il passaggio gratuito a un altro piano a consumo senza costo mensile o attivare una nuova offerta in base alla disponibilità del momento.