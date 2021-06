Scopriamo insieme quali sono le rimodulazioni tariffarie attuate in via unilaterale dai tre operatori telefonici nazionali – ossia TIM, Vodafone e WINDTRE – negli ultimi mesi e quelle che entreranno a breve vigore.

Le rimodulazioni di TIM

A inizio maggio TIM ha avviato una rimodulazione che prevede un aumento del canone mensile di 2 euro e che riguarda soltanto un numero limitato di offerte di questo operatore, che hanno così potuto beneficiare dell’incremento di 20 Giga di traffico dati disponibile.

Il 30 maggio è entrata in vigore un’altra rimodulazione, relativa a tutti i clienti mobile e in virtù della quale, nel caso in cui il cliente non abbia credito sufficiente a coprire il costo della sua offerta, questa non si rinnova e viene sospesa per un massimo di 180 giorni.

Infine, dall’1 giugno il costo dell’operazione di migrazione da un’offerta in abbonamento a una prepagata per i clienti TIM è passato da 30,99 euro a 1 euro.

Le rimodulazioni di Vodafone

Le rimodulazioni del periodo primavera – estate di Vodafone sono iniziate il 29 marzo e il 31 marzo con un aumento di 1,99 euro al mese per alcuni clienti privati.

Il 23 giugno sono in programma altre rimodulazioni per alcune offerte della serie Vodafone Special Unlimited con un aumento di 1,99 euro del canone mensile.

Vi sarà quindi un’ulteriore rimodulazione il 2 luglio che coinvolgerà altre offerte di questo operatore, sempre con un aumento del canone mensile di 1,99 euro.

Le rimodulazioni di WINDTRE

Anche WINDTRE ha dato il via alle rimodulazioni il 29 marzo con l’aumento di alcune offerte, seguito da altre modifiche apportate tra aprile e maggio.

Dal 28 giugno per alcuni ex clienti Tre viene introdotto il meccanismo extrasoglia, in virtù del quale l’utente avrà 1 Giga di traffico dati al giorno al costo di 0,99 euro (può essere usato fino alle ore 23:59 del giorno di erogazione). Inoltre, in caso di credito insufficiente per il rinnovo dell’offerta in scadenza, il traffico incluso non verrà sospeso, ma sarà disponibile per un giorno solare, fino alle ore 23:59, al costo di 99 centesimi di euro e il giorno dopo, se permane l’assenza di credito, il traffico incluso sarà nuovamente disponibile per altri 4 giorni al costo di 1,99 euro.

Infine, dal 2 agosto alcuni ex clienti Tre saranno migrati nei sistemi WINDTRE e ciò riguarderà le tariffe TuaMatic, ALL-IN 60, ALL-IN 50, ALL-IN 80, ALL-IN 100 e ALL-IN 120.

In tutti i casi di rimodulazione i clienti possono decidere fino al giorno prima dell’entrata in vigore di non accettare le modifiche ed esercitare il diritto di recesso o di passare a un altro operatore, il tutto senza penali o costi di disattivazione.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche