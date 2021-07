Da WINDTRE arriva una nuova iniziativa dedicata agli utenti che desiderano provare i servizi offerti da questo operatore, incluse le potenzialità della sua rete 5G.

In particolare, l’iniziativa di cui vi stiamo parlando prevede l’utilizzo di appositi coupon, grazie ai quali è possibile avere il diritto di provare senza costi per un mese alcune delle offerte di WINDTRE, con inclusi chiamate, 200 SMS e traffico dati (anche con connettività 5G).

Come funziona la nuova iniziativa per provare la rete WINDTRE

Allo stato attuale non vi sono informazioni sul metodo scelto dall’operatore telefonico per la distribuzione di questi coupon promozionali, che hanno come obiettivo quello di provare a convincere nuovi clienti ad attivare una SIM e provare le offerte più interessanti.

I nuovi clienti che potranno contare su tali coupon avranno la possibilità di sottoscrivere presso uno degli store fisici di WINDTRE un’offerta (quale tra le varie disponibili dipende dal codice riportato in ciascun coupon) e provarla per il primo mese senza costi (ciò include anche l’attivazione della SIM e dell’offerta).

Queste offerte potranno essere attivate entro il 13 agosto 2021 (salvo eventuali proroghe) e durante il mese di prova il cliente avrà la possibilità in qualunque momento di bloccare il rinnovo senza dover sostenere alcun costo (ciò potrà essere fatto attraverso l’app ufficiale dell’operatore, che può essere scaricata dal Google Play Store).

Le offerte attivabili sono le seguenti:

Medium Super 5G Easy Pay – chiamate senza limiti verso tutti, 200 SMS e 50 Giga di traffico dati anche in 5G (canone di 12,99 euro al mese, con addebito con metodo di pagamento automatico)

– chiamate senza limiti verso tutti, 200 SMS e 50 Giga di traffico dati anche in 5G (canone di 12,99 euro al mese, con addebito con metodo di pagamento automatico) XLarge 5G Super Easy Pay – chiamate senza limiti verso tutti, 50 minuti di chiamate verso alcune destinazioni internazionali, 200 SMS e 100 Giga di traffico dati anche in 5G (canone di 16,99 euro al mese, con addebito con metodo di pagamento automatico)

In entrambi i casi è previsto un vincolo contrattuale di 24 mesi ma a fine mese dovrebbero essere disponibili anche coupon per le medesime offerte senza vincoli di durata.

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche