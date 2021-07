Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp, che nelle scorse ore ha rilasciato una nuova versione Web di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma: stiamo parlando della versione 2.2126.11.

Le novità della versione 2.2126.11 di WhatsApp Web

Con questa nuova versione il team di WhatsApp sta implementando la funzione che consente agli utenti di inviare foto e video che scompaiono dalla chat dopo che il destinatario li ha aperti una volta: se tale funzione è già disponibile per il vostro account WhatsApp, vedrete il relativo pulsante che ricorda la possibilità di visualizzazione una sola volta durante l’invio dei contenuti multimediali.

Bisogna tuttavia ricordarsi che è sempre possibile salvare i contenuti multimediali ricevuti, in quanto WhatsApp non può contare su una funzionalità di rilevamento degli screenshot.

Con questa versione di WhatsApp Web viene anche messo a disposizione di un numero più elevato di utenti il nuovo archivio, in virtù del quale, nel momento in cui si riceve un messaggio da una chat archiviata, il servizio di messaggistica non presenta la notifica del messaggio in arrivo e la chat rimane all’interno dell’archivio.

Gli utenti che lo desiderano hanno la possibilità di ripristinare il vecchio archivio dalle impostazioni dal proprio smartphone.

Se non visualizzate queste nuove funzionalità non avete nulla di cui preoccuparvi: WhatsApp sta aumentando continuamente il numero di persone che possono usarle e chi utilizza le versioni beta dell’app di messaggistica sul proprio smartphone potrebbe riceverle con un po’ di anticipo sugli altri.

Se desiderate provare le ultime versioni beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi Android, potete farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente il relativo file APK, da scaricare da APK Mirror (trovate la pagina dedicata alla popolare app di messaggistica seguendo questo link).