Appartengono ormai alla storia gli smartphone caratterizzati da una batteria rimovibile, ma tutto fa pensare che Samsung, il più grande produttore di smartphone al mondo, e Deutsche Telekom, vogliano unire le forze per produrre uno smartphone con questa funzione.

Batteria rimovibile all’orizzonte?

Le due aziende, infatti, sembra stiano collaborando per portare in Germania uno smartphone 5G con batteria rimovibile; l’obbiettivo comune sarebbe quello di realizzare un dispositivo con un lungo ciclo di vita, merito appunto della possibilità di sostituire facilmente un componente fondamentale come la batteria senza troppe complicazioni.

Non ci sono informazioni circa il supporto software per questo smartphone. Come ben sappiamo Samsung offre 4 anni di aggiornamenti software per più di 130 smartphone, ma purtroppo non ci sono informazioni sull’eventualità che anche questo dispositivo possa beneficiare di tale trattamento.

Partono i test del SoC Exynos S5E8825

Cambiando argomento e spostandoci all’interno degli smartphone Samsung, nuove indicazioni svelano che la compagnia sudcoreana avrebbe iniziato i test per il processore Exynos S5E8825. Negli ultimi anni l’azienda ha un po’ cambiato le pratiche interne per quanto riguarda la nomenclatura dei suoi chip, confondendo un po’ le acque per chi è attento ai piani futuri dell’azienda.

Le ultime indicazioni, però, puntano sul nome commerciale Exynos 1200; il chip, probabilmente pronto al lancio nel 2022, potrà trovare posto all’interno dei nuovi smartphone di fascia media di Samsung, come ad esempio Samsung Galaxy A53.

