Questi Samsung stanno ricevendo gli aggiornamenti ad Android 11 con One UI 3.1

Samsung è, con ogni probabilità, il più apprezzato nonché il più attivo tra gli OEM Android in materia di aggiornamenti software – la politica dei quattro anni è stata addirittura migliorata per i modelli destinati alle aziende – e adesso sta portando la One UI 3.1 con base Android 11 anche su due dispositivi non esattamente sulla cresta dell’onda: Samsung Galaxy M10s e Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019.

Samsung Galaxy M10s e Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019: le novità degli aggiornamenti

Lo smartphone di fascia bassa Samsung Galaxy M10s, come detto, sta ricevendo un major upgrade coi fiocchi: Android 11, la One UI 3.1 e pure le patch di sicurezza di giugno 2021. Il tutto arriva con la nuova versione firmware M107FXXU4CUF5 e in un file OTA da poco meno di 2 GB.

Tanti, ovviamente, i cambiamenti contenuti nell’aggiornamento: novità grafiche, prestazionali, permessi one-time, nuovi controlli per la privacy e Benessere Digitale migliorato, novità per Samsung Keyboard, Home screen, Lock screen, Impostazioni, chiamate e conversazioni e quant’altro.

Il secondo update, anch’esso bello corposo, sta arrivando sul tablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 e, sebbene il roll out sia limitato per ora a pochi mercati, nell’elenco figura già l’Italia.

In questo caso, il nuovo firmware T295XXU4CUF7 porta Android 11, la One UI 3.1 ma in versione Core (contiene le novità essenziali della rinnovata interfaccia proprietaria, come le conversazioni nelle notifiche, la nuova grafica, le chat bubbles e le nuove versioni delle app proprietarie, ma non tutte) e le patch di sicurezza di maggio 2021.

Come aggiornare Samsung Galaxy M10s e Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019

Se possedete uno di questi due modelli e non avete ancora visto spuntare la solita notifica dell’aggiornamento, potete effettuare un controllo manuale tramite il seguente percorso: “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.