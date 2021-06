Banca Mediolanum ha da poco lanciato SelfyConto, pensato principalmente per una utenza giovane o per quegli utenti che amano essere completamente indipendenti nella gestione del proprio conto corrente bancario. A differenza di altri servizi simili, promossi dalle cosiddette newbank, è un conto completo che offre accesso a tutto il panorama dei servizi bancari di Banca Mediolanum, con la possibilità di gestirli tramite una mobile app o tramite home banking.

Un’app per gestire tutto dallo smartphone

La completezza di SelfyConto è testimoniata dal fatto che non serve un’app dedicata per la sua gestione: gli utenti possono infatti utilizzare l’app Banca Mediolanum, disponibile gratuitamente su Play Store e AppStore, per accedere al conto online e per utilizzare i molteplici servizi messi a disposizione degli utenti.

Vi abbiamo parlato dei servizi offerti da SelfyConto nel nostro articolo dedicato, in cui potete scoprire in dettaglio i costi, i servizi inclusi e le modalità di apertura del conto, che ricordiamo avviene completamente online, senza bisogno di recarsi presso alcuno sportello fisico.

Il nuovo conto di Banca Mediolanum è stato pensato per essere gestito dal proprio smartphone, uno strumento diventato ormai essenziale, così da garantire la massima libertà di utilizzo per qualsiasi tipologia di operazione. Tramite l’app è possibile, ad esempio, disporre pagamenti, effettuare bonifici istantanei, pagare F24 e bollettini, evitando le file in banca o presso gli uffici postali, con conseguente di risparmio di tempo.

Per il pagamento dei bollettini e degli F24, ad esempio, basta utilizzare la fotocamera per inquadrarli e l’app estrarrà in autonomia tutte le informazioni necessarie, evitando errori di digitazione e compilazione. Allo stesso tempo è possibile seguire in tempo reale i movimenti delle proprie carte di credito e debito, rateizzare i pagamenti effettuati e, nel caso di problemi o emergenze, bloccare le carte per 48 ore, per evitare qualsiasi tipo di furto o truffa.

L’accesso al conto può essere protetto utilizzando il sistema di riconoscimento biometrico del vostro smartphone ed è possibile nascondere il saldo per evitare di mostrarlo a chi vi sta vicino se aprite l’app in mezzo ad altra gente. Non manca la possibilità di ricevere notifiche push per rimanere aggiornati su tutto quello che succede sul proprio conto, entrate o uscite che siano.

Le notifiche possono essere utilizzate, in alternativa al sistema OTP via SMS, per confermare o autorizzare le transazioni effettuate tramite home banking, nel caso allo smartphone preferiste la comodità del vostro computer.

Un mondo di servizi sempre in tasca

Con SelfyConto potete richiedere carte di debito e di credito, incluse carte prepagate, e abbinarle a un sistema di pagamento per sfruttare lo smartphone, o lo smartwatch, per effettuare i vostri pagamenti in mobilità, senza che sia necessario utilizzare la carta fisica. Il servizio è compatibile con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e Garmin Pay e richiede ovviamente l’utilizzo di un dispositivo compatibile con questi metodi di pagamento.

Con l’app Mediolanum non sarete però limitati alla sola gestione del conto corrente, visto che avrete accesso a tutti i servizi a disposizione dei clienti “tradizionali”. Potete quindi richiedere un prestito personale tramite SelfyCredit Instant, ovviamente previa verifica dei requisiti e dopo essere clienti da almeno tre mesi, o acquistare un prodotto da SelfyShop ottenendo un finanziamento a tasso zero.

Se vi piace operare in borsa, o se volete gestire in autonomia gli investimenti, con l’app potete accedere ai principali mercati mondiali in tempo reale e operare con azioni, Warrant, ETF, titoli di stato e fondi aperti, con la possibilità di seguire nel dettaglio l’andamento dei vostri investimenti e delle rendite.

Con “Il mio Bilancio” inoltre l’utente ha a propria disposizione diversi report per analizzare le entrate e le uscite del proprio conto, visualizzando i movimenti raggruppati per categoria nell’arco di tempo preferito. La suddivisione in categorie è attiva anche sui movimenti delle carte di credito, con l’app che effettuerà l’assegnazione in base all’esercente presso il quale è stata effettuata l’operazione.

E le informazioni sono disponibili anche per i conti presenti su altre banche supportate, così da avere una situazione ancora più chiara delle vostre finanze. Al momento sono supportati i conti di Intesa San Paolo, Unicredit, Monte dei Paschi, Banco BPM, Fineco, Banca Sella, Poste Italiane, BPER Banca, Mediobanca, Hype, Widiba, IW Bank, Banca Ifis, IBL Banca e Banca di Desio e della Brianza.

L’accesso a questi conti avviene tramite la pagina web dell’istituto scelto e le credenziali di accesso non sono memorizzate all’interno dell’app, per garantire la massima sicurezza e nel pieno rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali.

Non vi resta che aprire un SelfyConto visitando questa pagina, e scaricare l’app Mediolanum dal Play Store utilizzando il badge sottostante.

Informazione Pubblicitaria