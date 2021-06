Sembra ormai chiaro che, per Xiaomi, lo smartphone Xiaomi Mi MIX 4 rappresenti un importante passo in avanti nel settore mobile. Le molteplici informazioni circa le caratteristiche del dispositivo, arrivate come sempre tramite leak e rumor vari, lo stanno dipingendo come uno smartphone in grado di rivoluzionare il mondo mobile sotto tanti punti di vista.

Batteria da 5000 mAh e ricarica da 120 W

In queste ore, restando in tema di leak e rumor, alcune nuove informazioni “confermano” diversi dettagli relativi alla batteria e alla tipologia di ricarica rapida di cui dovrebbe godere il tanto atteso smartphone Xiaomi. Un nuovo rapporto, infatti, indica che lo smartphone dovrebbe montare una batteria da 5000 mAh – in realtà si parla di due moduli da 2430 mAh l’uno – con supporto alla ricarica rapida da 120 W su cavo e 80 W in wireless.

Queste nuove informazioni cozzano con quelle che invece scommettevano sulla disponibilità della ricarica rapida da 200 W, ma in ogni caso anche con il supporto a 120 W si tratterebbe di un vero e proprio record finora mai raggiunto da nessun’altra azienda del settore. Precedenti rumor, come quello linkato in calce alla news circa le ipotetiche foto leak reali, scommettono sulla implementazione di una fotocamera frontale sotto il display, il processore Qualcomm Snapdragon 888 e la MIUI 13.

In copertina Xiaomi Mi MIX 3

