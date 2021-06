Giornata piuttosto ricca di aggiornamenti software e patch di sicurezza per questi device di Samsung e Xiaomi.

Patch di sicurezza per Samsung Galaxy S10 Lite e Android 11 per XCover 4s

Samsung Galaxy S10 Lite sta iniziando a ricevere l’aggiornamento G770FXXU4EUF1 da poco più di 320 MB con le patch di sicurezza di giugno. Il changelog dell’aggiornamento, inoltre, fa riferimento alle classifiche migliorie sotto il cofano per incrementare l’esperienza utente, ma anche diversi miglioramenti per quanto riguarda Quick Share.

Samsung Galaxy XCover 4s, invece, sta finalmente iniziando a ricevere il tanto atteso aggiornamento ad Android 11 con il firmware G398FNXXUCCUF4. L’update, che include anche la personalizzazione One UI 3.1, è accompagnato anche dalle patch di sicurezza di giugno.

In attesa che gli aggiornamenti software siano disponibili in OTA anche per i dispositivi presenti nel nostro Paese, potete controllarne la disponibilità manualmente tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 9T Pro e Mi 9 Pro 5G

Dopo l’arrivo della MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 8 e anche per Xiaomi Mi 10T Lite e Redmi K30, il colosso cinese ha avviato il rollout della personalizzazione Android anche per Xiaomi Mi 9T Pro e Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Entrando nel dettaglio, l’update alla MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 9T Pro è disponibile con il firmware 12.5.1.0.RFKMIXM, mentre la MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 9 Pro 5G sta arrivando con il firmware 12.5.1.0.RFXCNXM.

Come sempre quando si parla di nuovi aggiornamenti firmware per gli smartphone Xiaomi, anche i sopracitati sono etichettati come “Stable Beta”. La versione definitiva sarà rilasciata solo nelle prossime settimane nel caso non dovessero emergere bug critici che ne ritardano il rilascio.

In attesa dell’arrivo dell’update, potete controllarne la disponibilità tramite il pannello degli aggiornamenti software nel menu delle Impostazioni.

