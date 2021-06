Dopo la chiusura di Stockisti di qualche anno fa arriva un altro duro colpo per lo shopping tech online: in questi giorni ha infatti chiuso i battenti il sito eGlobal Central IT, noto rivenditore di smartphone, tablet, PC, wearable e altri prodotti tecnologici. Il motivo? Per ora tutto tace.

eGlobal Central IT chiude, ma niente paura per gli ordini in sospeso

Su eGlobal Central IT era possibile trovare tantissimi prodotti, con prezzi competitivi bilanciati da tempi di spedizione e consegna spesso non particolarmente celeri. Nel catalogo si potevano trovare smartphone Android e iOS, tablet, notebook, prodotti per la smart home, wearable, fotocamere e tanti altri prodotti tech, ma ora l’avventura del negozio online pare finita (definitivamente?).

Provando ad accedere al sito in queste ore troviamo un messaggio breve ma decisamente chiaro: “Purtroppo informiamo che abbiamo chiuso eGlobal Central IT“. Se avete ancora qualche ordine in sospeso niente paura, perché il sito riporta anche: “Continueremo a elaborare i nostri ordini in sospeso rimanenti. Per qualsiasi informazione inviare un’e-mail a support@eglobalcentralit.com“.

Questo è tutto quello che sappiamo finora: non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni e non sappiamo cosa ci sia dietro a questa decisione né se si tratti effettivamente di una decisione definitiva. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati e cercheremo di capire qualche dettaglio in più sulla questione. Avete mai acquistato da eGlobal Central IT? Siete dispiaciuti della chiusura? Diteci la vostra nel solito box qui in basso.

