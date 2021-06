OPPO A74 è uno smartphone Android di fascia media lanciato in Italia ad inizio aprile con un prezzo piuttosto interessante. Uno dei punti di forza del dispositivo, oltre al design tutto sommato ricercato, accattivante, giovanile, ed un modulo fotografico triplo, è senza ombra di dubbio la batteria da 5000 mAh.

Tutto sommato una buona batteria

I colleghi di DxOMark hanno messo sotto stress l’autonomia dello smartphone attraverso vari test e i risultati sono stati più che soddisfacenti. OPPO A74 si guadagna il secondo posto in classifica con un punteggio complessivo pari a 86, appena 2 punti inferiore a quello dell’attuale campione della classifica, Samsung Galaxy M51.

I punti di forza di OPPO A74 per quanto concerne la batteria riguardano sicuramente l’ottima esperienza di ricarica in questa fascia di prezzo, sottolineiamo l’80% di carica a disposizione a seguito di una ricarica di appena 48 minuti, così come un comportamento generale piuttosto affidabile in quasi tutti i campi di utilizzo.

Insomma, nonostante alti e bassi, soprattutto per quanto riguarda il gaming e il playback video dove la batteria si scarica con un ritmo sostenuto, OPPO A74 può essere ritenuto una valida scelta per chi sta cercando uno smartphone Android munito di una buona batteria.

