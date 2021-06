A fine marzo Xiaomi presentava la propria soluzione per quanto riguarda la ricarica rapida su cavo e in wireless, di fatto stracciando ogni record precedente per quanto riguarda la velocità di ricarica di uno smartphone. Con 200 W su cavo e 120 W in wireless, infatti, bastano rispettivamente appena 8 e 15 minuti per caricare al 100% una batteria da 4000 mAh.

-20% di autonomia dopo 800 cicli di ricarica

In un lungo Q&A postato dalla compagnia sul proprio account Weibo, alcuni utenti hanno posto alcune domande agli ingegneri per quanto riguarda l’eventuale impatto negativo che una ricarica così veloce possa avere sulla salute della batteria. La risposta di Xiaomi ha spiazzato i lettori in quanto, secondo le informazioni raccolte durante lunghe sessioni di test, la batteria in questione dovrebbe perdere circa il 20% del suo potere di ricarica dopo 800 cicli.

Numeri alla mano, 800 cicli corrisponderebbero più o meno a quanto un utente normale ricaricherebbe il proprio smartphone in due anni; Xiaomi, quindi, ci sta dicendo che uno smartphone con una batteria da 4000 mAh si trasformerà in uno da circa 3200 mAh dopo appena due anni. Gli ingegneri Xiaomi hanno però sottolineato che sono state prese misure mai viste prima per quanto riguarda il controllo della gestione del calore, del voltaggio e anche del tipo di elettroliti impiegati, e che l’80% di ricarica residua dopo 800 cicli sono di gran lunga superiori a quelli imposti per legge in Cina (60% di ricarica residua dopo 400 cicli).

Ricarica ultra rapida su Xiaomi Mi MIX 4

Le ultime informazioni pubblicate su Weibo dal leaker DCS hanno come protagonista Xiaomi Mi MIX 4, il tanto atteso smartphone di fascia alta che in questi giorni avrebbe ricevuto una importante certificazione in Cina. Secondo il leaker, lo smartphone di Xiaomi dovrebbe arrivare sul mercato con una tecnologia di ricarica rapida in grado di stracciare i vecchi record.

Tali informazioni ci portano a considerare l’elevata possibilità che Xiaomi Mi MIX 4 sarà il primo smartphone Xiaomi ad integrare la tecnologia di ricarica rapida da 200 W, anche se altre voci discordanti scommettono invece sul supporto alla ricarica da 120 W su cavo e da 70 W in wireless.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Xiaomi del mese.