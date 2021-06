WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo, è disponibile su un grandissimo numero di smartphone, computer e altre piattaforme. L’azienda offre la propria applicazione anche per i cosiddetti feature phone e quest’oggi rende disponibili le chiamate vocali per (quasi) tutti i telefoni muniti di KaiOS. Infatti, installando la versione 2.2110.41 di WhatsApp per KaiOS, gli utenti muniti di feature phone con almeno 512 MB di RAM avranno finalmente l’opportunità di sfruttare le chiamate vocali – sotto rete dati o sotto rete Wi-Fi – per chiamare parenti e amici in tutto il mondo.

Le chiamate vocali sbarcano su KaiOS

“Le persone si affidano a WhatsApp ora più che mai per comunicare e rimanere in contatto con i propri cari. Vogliamo supportare le comunità che utilizzano sistemi operativi più leggeri in molti luoghi del mondo – sottolinea Matt Idema, COO di WhatsApp. Portare le chiamate vocali di WhatsApp sui dispositivi abilitati per KaiOS ci aiuta a connettere il mondo in privato attraverso un servizio semplice, affidabile e accessibile a tutti, indipendentemente dal tipo di dispositivo mobile che stanno utilizzando“.

Per iniziare ad utilizzare la funzione sui feature phone muniti di KaiOS e con 512 MB di RAM, basta semplicemente avviare WhatsApp e accettare la notifica di aggiornamento in-app.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sui migliori smartphone Android del mese.