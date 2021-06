Galileo, il sistema satellitare europeo che si occupa della geo localizzazione nel Vecchio Continente, sarà presto aggiornato e secondo l’ESA (l’Agenzia Spaziale Europea) offrirà un sistema di geolocalizzazione con precisione al centimetro.

Precisione del segnale al centimetro

La roadmap comunicata dall’ESA svela che entro il 2025 il sistema di satelliti Galileo andrà in contro ad un importante aggiornamento grazie alla messa in orbita di 12 satelliti di nuova generazione, i quali saranno in grado di fornire dati ancora più precisi.

Infatti, prendendo come metro di paragone l’attuale precisione del segnale GPS, una volta che i nuovi satelliti saranno in orbita e funzionanti, la precisione non sarà più sulla scala del metro ma del centimetro. La nuova flotta si unirà ai 26 satelliti Galileo già oggi in orbita attorno al nostro pianeta, offrendo così i vantaggi derivanti da un sistema di geolocalizzazione più preciso.

Si stima, infatti, che i nuovi satelliti garantiranno una migliore velocità di aggancio del segnale GPS per le applicazioni consumer e quindi per gli smartphone, ma anche per soluzioni private e militari, offrendo inoltre un minore consumo di energia. Sono attesi miglioramenti anche per i nuovi sistemi di navigazione, come ad esempio i droni ma anche il mercato delle auto a guida senza conducente.

