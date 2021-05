Amazon continua la sua strategia di espansione in nuovi mercati ed ora ha ufficialmente il via libera per poter operare in Italia come “compagnia telefonica”.

La notizia è di quelle che fanno tremare i mercati, anche uno decisamente stabile come quello degli operatori di telefonia. Il colosso dell’e-commerce ha infatti appena ricevuto l’autorizzazione da parte del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) per diventare fornitore di servizi di comunicazione elettronica per un sistema di telefonia accessibile al pubblico, denominato Amazon Connect.

In questo modo viene concesso ad Amazon di poter offrire in Italia un servizio ulteriore per fare/ricevere chiamate utilizzando numerazioni italiane sfruttando il network di rete degli operatori tradizionali e, come riferito dal ilFattoQuotidiano, ciò potrebbe fare da apripista per trasformare, nel lungo termine, il business in una vera e propria compagnia telefonica.

Amazon Prime: spedizioni veloci, Film e SIM inclusa?

Con questa mossa è chiaro che Amazon stia cercando di ampliare il proprio portfolio di servizi e, dopo le spedizioni veloci, film e serie tv in esclusiva (con Prime Video) e sconti riservati ai propri clienti (come durante l’Amazon Prime Day che si terrà prossimamente), potrebbe risultare non così strano se si aggiungesse un’offerta di telefonia con numerazione italiana all’abbonamento Prime da 36 Euro all’anno.

Ovviamente è presto per fare supposizioni su come l’azienda andrà a utilizzare realmente questa autorizzazione ma è lecito aspettarsi che, con la solita concorrenza spietata, Amazon potrebbe rivoluzionare un settore ancora molto controllato da pochi operatori e quindi con un forte potere contrattuale. Sulla vicenda ovviamente vigilerà l’AgCom che ben conosce “l’aggressività concorrenziale” dell’azienda americana.

C’è da dire che attualmente il servizio Amazon Connect, come indicato sul sito, è studiato esclusivamente per clienti business e fa parte dei servizi AWS per cui permette di avere numerazioni verdi e/o a consumo per aziende che necessitano di creare delle infrastrutture di call center. Ora però, con la possibilità di utilizzare numerazioni italiane, potrebbe approdare anche sul mercato consumer.