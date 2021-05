Aggiornamenti in distribuzione per Realme X3, Realme X3 SuperZoom, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ e Samsung Galaxy A7 (2018): per i primi due è in arrivo Android 11 con Realme UI 2.0, mentre gli smartphone della casa sud-coreana ricevono nuove patch di sicurezza e qualche piccola novità.

Novità aggiornamento Realme X3 e Realme X3 SuperZoom

Realme X3 e Realme X3 SuperZoom si aggiornano con la versione stabile della Realme UI 2.0 basata su Android 11. Il firmware richiede 668 MB di download e sta raggiungendo gli utenti a partire da quelli che hanno aderito al programma beta lanciato ad aprile.

Le novità sono ovviamente parecchie e comprendono la personalizzazione più profonda del sistema, Realme Share per la condivisione di file tramite Wi-Fi, Dual Mode Music Share per la condivisione della musica, perfezionamenti per la sicurezza e la privacy (disponibile il blocco con PIN per le app) e tanto altro, anche se purtroppo i possessori non potranno mettere le mani sulle funzionalità offerte dall’Always On Display, vista la presenza di uno schermo LCD.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+

Aggiornamento in distribuzione in Italia per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+: si tratta dei firmware G960FXXUFFUE1 e G965FXXUFFUE1, che richiedono il download di poco più di 140 MB.

Le novità non sono tante visto che parliamo di due smartphone lanciati a inizio 2018, ma sono comunque apprezzabili da parte dei possessori: troviamo infatti non solo le patch di sicurezza di maggio 2021, ma anche il miglioramento della funzione Quick Share per la condivisione di file tra i dispositivi del marchio. Naturalmente non mancano perfezionamenti di stabilità e delle prestazioni e i consueti bugfix generici.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A7 (2018)

In rollout infine un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy A7 (2018), che include le patch di sicurezza di aprile 2021 e il supporto ai servizi Google RCS (Rich Communication Services) all’interno dell’app Messaggi della casa di Seul. In più è stata migliorata la stabilità dell’app Fotocamera.

La distribuzione del firmware A750FXXU5CUD3 è partita dall’India e dovrebbe raggiungere tanti altri Paesi nel giro di qualche giorno.

Come aggiornare Realme X3 e X3 SuperZoom, Samsung Galaxy S9, S9+ e A7 (2018)

Per aggiornare Realme X3 e Realme X3 SuperZoom potete recarvi nell’apposita sezione delle impostazioni dedicata agli update software. Per quanto riguarda Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ e Samsung Galaxy A7 (2018) potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

