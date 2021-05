Da diverso tempo il browser Opera ha reso disponibile una particolare versione del suo browser web per PC che si chiama Opera GX. Questo browser web è espressamente indirizzato ai gamer su PC, cosa che si può notare da due aspetti chiave: il supporto a Razer Chrome RGB, la soluzione di Razer che sincronizza le periferiche di gioco (mouse e tastiere, ad esempio) con gli elementi mostrati a schermo, e l’integrazione con Discord e Twitch.

Il browser web da gaming su Android

In queste ore la compagnia svela Opera GX Mobile in versione beta per dispositivi Android e iOS. Oltre a condividere un design in parte simile a quello della versione per computer PC, Opera GX Mobile dispone di GX Corner per avere sempre sott’occhio tutte le novità in ambito gaming come ad esempio il calendario di rilascio dei nuovi giochi, ma anche la funzione “Flow” per condividere rapidamente file, foto, documenti e link dallo smartphone verso il proprio PC e viceversa.

Al momento della stesura della news, l’applicazione Opera GX Mobile non è stata ancora caricata sul Play Store di Google, pertanto tutti gli utenti Android che vogliono provare la beta del browser web la devono scaricare dal sito ufficiale tramite il link sottostante:

Download Opera GX Mobile