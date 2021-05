OPPO annuncia una nuova iniziativa promozionale dedicata al periodo estivo in arrivo, che permetterà agli utenti di “avere il meglio della tecnologia da portare in vacanza“. Acquistando in questi giorni OPPO Find X3 Pro o OPPO A94 5G sarà possibile ricevere in omaggio dei premi: andiamo a scoprire tutto.

Cuffie e smartband in regalo con OPPO Find X3 Pro e OPPO A94 5G

Se siete interessati all’acquisto di uno smartphone Android e state puntando al fascia alta OPPO Find X3 Pro o al fascia media OPPO A94 5G potrebbe essere questo il momento giusto. La casa cinese annuncia infatti una promozione che consente agli acquirenti di portarsi a casa un paio di cuffie o una smartband in omaggio.

Chi acquisterà OPPO Find X3 Pro, disponibile al prezzo di listino di 1149 euro, riceverà in regalo le cuffie over-ear Bang & Olufsen Beoplay H4, dal valore commerciale di 300 euro. Chi invece acquisterà OPPO A94 5G (prezzo consigliato di 369,90 euro) otterrà senza costi aggiuntivi OPPO Band Style, la smartband lanciata lo scorso marzo al prezzo di 69,90 euro.

Come partecipare alla promozione

Per partecipare è necessario effettuare l’acquisto presso le principali catene di elettronica di consumo aderenti all’iniziativa entro il 27 giugno 2021, caricando la ricevuta sul sito Oppopromo.it entro il 6 luglio. Il regalo arriverà direttamente a casa entro un periodo massimo di tre mesi. Per consultare il regolamento completo dell’iniziativa potete seguire questo link.

