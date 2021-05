BlueStacks è uno, se non il migliore, degli emulatori Android e consente di eseguire i giochi mobili sul PC e di giocarci con una tastiera, un mouse o un gamepad.

Finora l’ultima versione dell’emulatore Android gratuito era in versione beta, ma a partire da oggi BlueStacks 5 è ufficialmente fuori da questa fase sperimentale.

BlueStacks 5 esce ufficialmente dalla fase beta

La versione stabile di BlueStacks 5 non presenta troppi aggiornamenti rispetto alla beta più recente, tuttavia la principale novità riguarda il fatto che è più veloce e più stabile di BlueStacks 4, con un consumo di RAM ridotto del 50% rispetto a prima.

Per passare da BlueStacks 4 a BlueStacks 5 è necessario eseguire una nuova installazione poiché le due versioni sono molto diverse, ma purtroppo BlueStacks 5 è ancora basato su Android 7 Nougat, fattore che limita la compatibilità per alcuni giochi.

BlueStacks annovera oltre 1 miliardo di download e più di 500 milioni di giocatori in tutto il mondo. L’emulatore Android per PC BlueStacks 5 è disponibile per il download e potete scaricarlo dal sito ufficiale.