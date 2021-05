Gli smartphone Android dotati dei processori Qualcomm più recenti potranno essere aggiornati per quattro anni e per quattro versioni del sistema operativo. Il produttore di chip ha confermato che per i dispositivi con gli ultimi SoC, Snapdragon 888 compreso, non ci saranno più scuse.

Quattro anni di aggiornamenti Android con Qualcomm: ora si fa sul serio

Ne avevamo parlato qualche mese fa con l’annuncio dell’accordo tra Google e Qualcomm, ma ora si entra nel vivo: a partire da SoC come Qualcomm Snapdragon 888, Snapdragon 870, Snapdragon 860 e Snapdragon 780G, il chip maker fornirà quattro anni di supporto. I produttori ora non hanno più scuse per non aggiornare gli smartphone: l’unico limite è la loro volontà.

La maggior parte dei produttori si è sempre fermata a un massimo di due release di Android, aggiungendo ulteriori mesi di patch di sicurezza. L’impossibilità di andare oltre era anche legata alla mancanza di supporto da parte di Qualcomm, che dopo un certo periodo interrompeva il rilascio di driver, moduli per il kernel e non solo per i suoi processori. Abbiamo avuto modo di parlarne il marzo scorso, quando Fairphone ci ha spiegato quanto sia difficile proseguire con un supporto particolarmente lungo.

I produttori che utilizzano e utilizzeranno i SoC Qualcomm non hanno dunque più scuse “esterne” per non aggiornare più a lungo gli smartphone e i tablet Android: ora tutto dipende dalla loro volontà (e ovviamente dai costi). Alcuni produttori, come ad esempio Samsung (anche OPPO sta valutando la questione) si sono già mossi in questa direzione e nell’ultimo periodo hanno annunciato un prolungamento del supporto software per tanti modelli rispetto ai consueti due anni.

Si tratta di un cambiamento epocale per il mondo Android? Dipenderà tutto dalla volontà dei produttori, ora.