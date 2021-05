Nelle prossime settimane, Instagram cambierà. E lo farà introducendo tante novità tra nuovi sticker per le Storie, nuove opzioni per la condivisione dei post e altre funzionalità per i Reels e per le Dirette.

Tutte le novità in arrivo su Instagram, Dirette

Partiamo proprio da quest’ultimo. Instagram starebbe lavorando a una funzionalità che permetterebbe di programmare una Diretta e di condividere la “notizia” come Post. Stando a quanto riferito su Twitter dal leaker Alessandro Paluzzi (@alex193a), le Dirette di Instagram potranno essere programmate con un anticipo di novanta giorni, attraverso l’apposita voce che apparirà sul lato sinistro della schermata.

And here's a screenshot showing the "Schedule" option for Live that #Instagram is working on 👀 pic.twitter.com/qMoeQlzBb6 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 6, 2021

Tutte le novità in arrivo su Instagram, Commenti

Un’altra novità riguarda quella che Instagram ha chiamato “Interazioni limitate”, che consiste in una serie di opzioni che possono essere abilitate – e in qualsiasi momento disattivate – per limitare le attività di alcuni account. Sarà possibile, per esempio, nascondere i commenti e i messaggi degli account che non fanno parte dei vostri followers, e che pertanto potrebbero essere account spam, fake o creati solamente per infastidirvi; oppure dei profili che hanno iniziato a seguirvi nell’ultima settimana. Sarà anche possibile scegliere per quanto a lungo limitare le interazioni di questi account.

#Instagram keeps working on the Limited Comments option 👀 Here's the introductory screen. ℹ️ Limiting is similar to restricting but helps you manage harassment from groups instead of individual. pic.twitter.com/H9l2FpgRHH — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 6, 2021

Tutte le novità in arrivo su Instagram, caricamenti e Direct

E ancora, un’altra novità riguarda la possibilità di caricare video in alta qualità, secondo un’operazione che Instagram definisce richiedere “più tempo e dati”.

#Instagram is working on an option to upload videos in high quality 👀 pic.twitter.com/5xLxNWPvFo — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 10, 2021

Oltre ciò, in futuro la sezione Direct offrirà due nuove funzionalità. Da un lato, la possibilità di creare un gruppo per la condivisione dei Post. Dall’altra, invece, la funzione “Chiama e guarda insieme” dovrebbe invece avviare una video-chiamata all’interno della quale sarà possibile vedere, insieme agli altri partecipanti, i video condivisi su Instagram, proprio come accade con Watch Together di Facebook.

#Instagram is working on two new options for sharing posts in Direct: "Call and watch togheter" and "Create group" 👀 pic.twitter.com/agAPRLlLlm — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 7, 2021

Tutte le novità in arrivo su Instagram, Storie

Le novità non finiscono certamente qui. Instagram, infatti, starebbe anche lavorando a dei nuovi sticker per le Storie. Tra questi, anche l’atteso sticker “Link” che potrebbe offrire la possibilità di condividere un collegamento a una determinata pagina Web anche a quei profili che non hanno raggiunto i 10.000 follower.

Un altro sticker è “Collab”, grazie al quale sarà possibile creare un evento ed eventuali collaboratori per un massimo di 20 utenti che possono essere aggiunti.

#Instagram continues to work on the new "Collab" sticker 👀 ℹ️ You can create events and add collaborators. You can only add people who follow you as collaborators.

The limit of people that can be added is 20.

🆕 The sticker icon has been updated 👥 pic.twitter.com/iq5ngjI6BG — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 24, 2021

E anche lo sticker “Love”, grazie al quale è possibile “mandare amore a qualcuno”. Il messaggio sarà in qualche modo visibile anche nella biografia.

#Instagram keeps working on the new "❤️ Love" sticker 👀 ℹ️ The sticker has a new design and a new animation 💓 💓 💓 pic.twitter.com/7WWfoOKe4o — Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 14, 2021

Tutte le novità in arrivo su Instagram, Reels

Un’ultima novità che farà felici gli amanti dei Reels e dei TikTok consiste nella nuova funzionalità “Stitch This Reel”, che permette di creare una copia di un determinato Reel e di modificarlo, proprio come accade su TikTok.

ℹ️ You can, for example, trim a portion of the clip and use it in your Reel, just like on #TikTok! — Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 29, 2021

Insomma, le novità alle quali starebbe lavorando Instagram sono davvero tante e tutte molto interessanti. Speriamo di vederle presto sull’app!