Iliad prepara due nuovi Store in Italia: ecco dove

Iliad continua a raccogliere consensi nel nostro Paese e porta avanti la sua opera di copertura del territorio: le aperture di due nuovi Iliad Store a Bari e Cagliari sono imminenti e la ricerca di personale addetto è già partita.

Nei giorni scorsi, Iliad ha ottenuto un importante riconoscimento in materia di rapporto qualità-prezzo, ha avuto qualche grattacapo con le ricariche e, tanto per rimanere in tema di copertura del territorio, ha installato ben 31 nuovi Corner presso i negozi Unieuro.

Oggi vediamo le nuove posizioni aperte per lavorare alle dipendenze dell’operatore.

Nuovi Iliad Store a Bari e Cagliari: le posizioni aperte

Allo stato attuale in Italia si contano 19 Iliad Store, ma il totale è destinato a salire a 21 in tempi brevi con le nuove aperture di Bari e Cagliari.

La conferma arriva direttamente dall’operatore: sul sito ufficiale dell’operatore, nella sezione “Lavorare in Iliad“, hanno fatto capolino due nuovi annunci lavorativi per uno Store Manager a Cagliari e per uno Store Assistant a Bari.

Iliad Store Manager a Cagliari

Per quanto riguarda il primo, alla sezione Altre informazioni si legge che “La risorsa sarà inserita sull’iliad store del centro commerciale Le Vele Millennium di Quartucciu“.

Questo sarà il primo Iliad Store di Quartucciu e in generale della Città Metropolitana di Cagliari, anche se va detto che lo stesso centro commerciale è già ben coperto dall’operatore: sono presenti ben tre Iliad Corner con Simbox – uno a sé, uno presso Unieuro e uno presso Carrefour – e un Iliad Express presso laFeltrinelli Village.

Come detto, la posizione richiesta è quella di Store Manager. Per maggiori dettagli sulla posizione e sui requisiti e per sottoporre la vostra candidatura, potete recarvi a questo link.

Iliad Store Assistant a Bari

Passando alla posizione di Store Assistant per il nuovo Iliad Store di Bari, l’annuncio specifica che “La risorsa sarà inserita sull’iliad store del Parco Commerciale Casa Massima“.

A tal proposito va detto che presso lo stesso commerciale è già presente un Iliad Corner con le Simbox e un Iliad Express presso laFeltrinelli Village. Se per il Parco Commerciale Auchan Casamassima (in Via Noicattaro 2) sarà il primo Iliad Store, per la Città Metropolitana di Bari non sarà una prima volta assoluta, visto che ne conta già uno in Piazza Umberto I.

Per maggiori dettagli sulla posizione e sui requisiti e per inviare la vostra candidatura, potete fare riferimento a questo link.