In un mercato difficile e competitivo come quello della telefonia, per riuscire ad avere successo è fondamentale conquistare la necessaria visibilità e lo scorso mese Iliad ha annunciato un nuovo canale di distribuzione, Iliad Express, in virtù del quale le sue SIM possono essere acquistate anche nei supermercati, negli ipermercati, nelle catene di elettronica e nei bookstore.

In pratica, Iliad Express si è andato ad aggiungere agli altri canali di distribuzione dell’operatore già attivi (gli Store, i Corner e gli Iliad Point), così da rendere più semplice agli utenti l’acquisto di una sua nuova SIM.

In quali supermercati e ipermercati si può trovare Iliad

Il nuovo canale di distribuzione dell’operatore telefonico è già disponibile nei punti vendita Esselunga, Finiper (Iper) e Aspiag (Despar, Eurospar e Interspar).

A breve, inoltre, le SIM Iliad dovrebbero poter essere acquistate anche in tutti i punti vendita di Conforama, laFeltrinelli Libri e Musica, Panorama, Spazio Conad, Conad Ipermercato e Tigros.

Aspetto interessante dell’acquisto di una SIM in uno di questi punti vendita è rappresentato dalla possibilità di pagare anche in contanti. Il cliente riceverà alla cassa uno scontrino con un PIN che va usato per l’attivazione della SIM online (sul sito dell’operatore telefonico). Tutte le istruzioni per l’attivazione della SIM sono riassunte sul retro della scheda e attraverso un codice QR da scansionare sarà possibile avere accesso a tutte le condizioni contrattuali dell’offerta.

Al momento Iliad Express permette di attivare solo l’offerta Iliad Giga 70, che al costo di 9,90 euro al mese mette a disposizione chiamate senza limiti, SMS senza limiti e 70 GB di traffico dati internet in 5G (di cui 6 GB in 4G in Europa).

Se desiderate scoprire i punti Iliad più vicini, potete visitare l’apposita sezione sul sito Web dell’operatore (la trovate seguendo questo link): il logo indica gli Store, il pallino rosso i Corner, il pallino grigio i Point e il pallino nero gli Express.

Potete trovare tutte le offerte di Iliad seguendo questo link.

