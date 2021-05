Xiaomi Mi MIX FOLD è il primo smartphone pieghevole mai realizzato da Xiaomi, ed in queste ore l’azienda ha pubblicato il primo grande aggiornamento software che abilita alcune funzionalità discusse durante l’evento di presentazione ma finora assenti nel software.

Novità aggiornamento 12.0.10.0 Xiaomi Mi MIX FOLD

Con un peso di 4 GB, l’aggiornamento 12.0.10.0 per Xiaomi Mi MIX FOLD attiva una feature che l’azienda chiama “Pocket PC“. In sostanza, sfruttando l’ampio display dello smartphone pieghevole, con la funzione Pocket PC ogni utente può utilizzare il telefono come se fosse un vero e proprio computer.

Nel breve video soprastante, infatti, è possibile notare una interfaccia in tutto e per tutto simile a quella di un sistema operativo moderno, con tanto di icone, cartelle e quello che sembra essere un menu Start per l’avvio delle app. La modalità Pocket PC, inoltre, può sfruttare le funzioni “Parallel Window” e “Free Window Fingertip Dragging” per posizionare contemporaneamente più finestre e spostare file da una all’altra e viceversa.

Come aggiornare Xiaomi Mi MIX FOLD

Xiaomi Mi MIX FOLD è al momento esclusiva del mercato cinese, pertanto l’aggiornamento 12.0.10.0 è attualmente in fase di rilascio in Cina. L’update, rilasciato come sempre a scaglioni per motivi di sicurezza, viene notificato automaticamente tramite una notifica di aggiornamento OTA.

Un nuovo foldable all’orizzonte con fotocamera sotto il display

Xiaomi Mi MIX FOLD sarà ben presto accompagnato da almeno due nuovi smartphone pieghevoli di fascia alta, i quali sono al momento conosciuti in rete con il nome in codice K8 e J18s. Secondo alcune informazioni pubblicate dal famoso leaker Digital Chat Station, scopriamo che il modello J18s monterà un pannello munito del supporto al refresh a 90 Hz, un sistema fotografico con tre sensori di cui il primo con una lente da 108 MP, una lente con zoom 3X e una lente ultra grandangolare. L’aspetto più interessante del modello J18s, però, sarebbe la presenza di una fotocamera nascosta sotto il display.

Purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni sul dispositivo, ma gli ultimi interessantissimi rumor su Samsung Galaxy Z Fold 3 stanno delineando un futuro molto vicino in cui Samsung e Xiaomi si contenderanno la testa del mercato degli smartphone pieghevoli.

