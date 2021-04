Non solo smartwatch tra i dispositivi in grado di misurare la pressione sanguigna, ma anche gli smartphone. È quanto emerge da un recente brevetto concesso a Samsung, relativo a una tecnologia destinata a essere implementata sui dispositivi pieghevoli. Il primo indiziato è Samsung Galaxy Z Fold 3, ma ci sono alcune indiscrezioni anche su Samsung Galaxy Z Flip 3.

Samsung Galaxy Z Fold 3 e la pressione

L’immagine qui sopra è tratta dal brevetto concesso il mese scorso a Samsung, che utilizzerà un paio di sensori posti al di sotto dello schermo flessibile per ottenere la misurazione della frequenza cardiaca, insieme a numerose altre informazioni.

Tra queste ci saranno la pressione sanguigna, informazioni sullo stato del livello di colesterolo e delle arterie, eventuali restringimenti, un indice di stress, il livello di affaticamento e il grado di cedimento di un organo quando viene applicata una forza. Samsung ha previsto vari posizionamenti dei sensori, sia sotto lo schermo sia all’esterno del dispositivo, attivabili con un dito, due dita o con l’intero palmo della mano.

Per ottenere dati precisi l’utente dovrà inserire alcuni dati, come il sesso, il peso e l’indice di massa corporea, che serviranno, insieme ad altri valori ambientali, per ricevere un feedback accurato della propria condizione di salute. La presenza della nuova tecnologia all’interno dei prossimi pieghevoli che dovrebbero essere annunciati nella prossima estate, non è così scontata, anche se appare molto probabile.

I colori di Samsung Galaxy Z Flip 3

Dalla Corea del Sud arrivano indiscrezioni anche su Samsung Galaxy Z Flip 3, che potrebbe arrivare sul mercato in numerose colorazioni, per la gioia di chi ama distinguersi. Oltre ai grandi classici come nero e bianco, il nuovo pieghevole Samsung dovrebbe essere commercializzato anche nelle versioni blu scuro, viola chiaro, verde, viola/rosa scuro, e grigio opaco con riflessi beige.

Per Samsung non si tratta di una novità assoluta, visto che da anni ci ha abituati a smartphone molto colorati, ma alcuni dei colori riportati sopra sono particolarmente strani, destinati forse a un pubblico giovane o femminile. Scopriremo quali colori arriveranno in Italia nel corso della prossima estate, quando anche Samsung Galaxy Z Flip 3 sarà presentato ufficialmente.