Sbarca anche in Italia Realme C21, smartphone Android molto economico che l’azienda aveva lanciato in Cina appena qualche mese fa. Come vedremo poco più in basso, si tratta di uno smartphone caratterizzato da tutto ciò che serve per chi non è alla ricerca di tecnologie all’ultimo grido.

Arriva Realme C21 nella fascia economica

Realme C21 è costituito da un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel. Le cornici sono ottimizzate il giusto considerando il prezzo di vendita, mentre il notch a goccia quasi sottolinea che ci troviamo di fronte ad un device a buon mercato. Con un retro in plastica con una simpatica texture che rende lo smartphone più accattivante, presenta poi un modulo fotografico principale con sensore principale da 13 MP e due sensori da 5 MP rispettivamente per scatti macro e in bianco e nero.

Il processore MediaTek Helio G35 è accompagnato da 3/4 GB di RAM LPDR4X e spazio di archiviazione da 32/64 GB, mentre risulta piuttosto completo lato connettività con il Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, porta micro USB e jack audio da 3.5 mm. La batteria è da ben 5000 mAh mentre il sistema operativo è affidato ad Android 10 con la consueta personalizzazione Realme.

Infine, il modulo NFC è presente solo nella versione con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno, purtroppo non ancora disponibile all’acquisto. Se siete interessati al modello con 3 GB di RAM, potete pre-ordinarlo fin da subito cliccando sul link sottostante al prezzo di 113 euro. La consegna è prevista a partire dal 10 maggio.

