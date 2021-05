Android Debug Bridge o più semplicemente ADB rappresenta uno strumento di sviluppo molto utile per interfacciarsi con lo smartphone per il debug e per effettuare test di vario tipo: grazie a esso, per esempio, gli sviluppatori possono accedere alla shell della riga di comando Linux integrata di Android con privilegi maggiori rispetto alle app installate dall’utente, con la possibilità di installare o disinstallare applicazioni, concedere o negare autorizzazioni, modificare i valori delle impostazioni di sistema e altro ancora.

Pur essendo pensato per gli sviluppatori, ADB può essere sfruttato anche dagli utenti “normali” per una serie di operazioni, incluse la liberazione dello smartphone dal bloatware (debloat), l’abilitazione di comandi nascosti e l’attivazione di altre impostazioni.

I comandi ADB possono essere inviati a un telefono collegato a un PC o connesso alla sua stessa rete wireless, generalmente da una finestra del prompt dei comandi del computer e non possono essere inviati dal telefono stesso a meno che non sia stato effettuato il root.

LADB è una soluzione smart per tante operazioni

C’è tuttavia un’applicazione, chiamata Local ADB Shell o LADB, che consente di inviare i comandi ADB direttamente dal telefono senza la necessità di root o di collegarlo a un PC.

Sviluppata da un membro di XDA Developers, LADB sfrutta il supporto integrato di Android per ADB tramite WiFi per fornire una GUI per l’invio di comandi shell direttamente dal dispositivo, differenziandosi dalle tante altre app simili disponibili nel Google Play Store per il fatto di integrare un server ADB al suo interno, che consente di configurare tale sistema per eseguire comandi shell con gli stessi privilegi della shell ADB.

Ecco una breve dimostrazione:

Per configurare LADB è necessario prima abilitare ADB tramite WiFi e la relativa procedura cambia a seconda del dispositivo e della versione del sistema operativo Android: fino ad Android 10 serve una configurazione iniziale via PC mentre da Android 11 è possibile fare tutto sul dispositivo senza bisogno di root o di collegarsi a un computer. Potete trovare la relativa procedura su XDA Developers.

L’applicazione LADB per Android può essere acquistata sul Google Play Store a 2,99 euro: