Prova Vodafone a 5 euro è ancora disponibile per queste offerte Vodafone Special

Vodafone continua la proposta con cui consente ai nuovi clienti di provare la rete Vodafone a 5 euro per il primo mese. Grazie a Prova Vodafone, opzione che è disponibile, per i nuovi clienti, ormai da mesi, è possibile pagare solo 5 euro per attivare la SIM Vodafone e usufruire del primo mese di un’offerta.

Prova Vodafone a 5 euro disponibile per queste offerte Special

Ecco le offerte Vodafone Special Edition attivabili, grazie all’opzione Prova Vodafone, a soli 5 euro in tutti i punti vendita:

Vodafone Special 50 Digital Edition , con minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile e 50 GB di traffico dati a 5 euro per il primo mese e poi a 7 euro al mese per i successivi rinnovi. L’offerta è valida per tutti i nuovi clienti che richiedono la portabilità da Fastweb Mobile, PosteMobile e altri gestori virtuale;

Vodafone Special 50 Digital Edition Limited , con minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile e 50 GB di traffico dati a 5 euro per il primo mese e poi a 6,99 euro al mese per i successivi rinnovi. L'offerta può essere attivata dai nuovi clienti che richiedono la portabilità da CoopVoce, Tiscali, Rabona Mobile e altri operatori virtuali sotto l'aggregatore Plintron;

Vodafone Special 100 Digital Edition, con minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile e 100 GB di traffico internet a 5 euro per il primo mese e poi a 9,99 euro al mese per i successivi rinnovi. L'offerta è però disponibile per tutti i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri MVNO.

Vi ricordiamo che ogni nuova SIM Vodafone attivata prevede di base il piano Vodafone 25 New, che prevede alcuni servizi – come quelli di reperibilità Chiamami e Recall e l’ascolto della Segreteria Telefonica – inclusi e non disattivabili. Questi ultimi sono compresi gratuitamente nelle offerte “Digital Edition”.