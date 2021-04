In occasione del lancio dei nuovi smartphone e tablet, quantomeno di quelli di fascia alta, tanti produttori sono soliti aggiungere alcuni sfondi esclusivi che, prima o poi, la community che ruota attorno al sistema operativo mobile di Google riesce a “recuperare” e mettere in Rete, così da consentire a chiunque di sfruttarli per la personalizzazione dei propri device.

Gli sfondi di Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Nel caso di Samsung Galaxy Tab A7 Lite abbiamo gli sfondi ancor prima della presentazione ufficiale del tablet, che probabilmente è ormai imminente.

Ricordiamo che tale device dovrebbe poter contare su un display da 8,4 pollici con risoluzione Full HD, un processore MediaTek Helio P22T, 3 GB di RAM, una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15 W e Android 11 con interfaccia One UI 3.1.

Questi sono i quattro sfondi di Samsung Galaxy Tab A7 Lite diffusi da SamMobile:

Previous Next Fullscreen

Ecco tre wallpaper ufficiali della serie Samsung Galaxy Book

E sempre a proposito di sfondi dedicati a chi è alla costante ricerca di nuove immagini con le quali personalizzare i propri device, ancora una volta attraverso SamMobile arrivano anche alcuni wallpaper della serie Samsung Galaxy Book, protagonista dell’evento di presentazione organizzato ieri dal colosso coreano.

Questi nuovi sfondi hanno un aspetto piuttosto familiare, in quanto seguono il linguaggio di design che Samsung ha iniziato ad adottare alcuni anni fa e sono costituiti da forme fluide costituite da particelle simili alla sabbia che riflettono varie tonalità di blu, viola, turchese, rosso e magenta su uno sfondo nero.

Potete scaricare i tre sfondi a risoluzione massima direttamente come archivio 7z seguendo questo link.

Samsung Galaxy Book farà il suo esordio in Italia intorno alla metà del prossimo mese a un prezzo di partenza di 709 euro mentre le versioni Pro e Pro 360 sono già disponibili rispettivamente a partire da 1.159 euro e 1.399 euro.