Il peggio è passato. Con questa breve frase potremo sintetizzare ai minimi termini i risultati fiscali di Alphabet relativi al trimestre Q1 2021 che va da gennaio a marzo. Le informazioni condivise dall’azienda parlano di un balzo nei ricavi pari al +34% rispetto al Q1 2020, pari a circa 41,2 miliardi di dollari.

I ricavi volano del +34% YoY

“Nell’ultimo anno, le persone si sono rivolte alla Ricerca Google e a molti servizi online per rimanere informati, connessi e intrattenuti“, sottolinea il CEO Sundar Pichai. “Abbiamo continuato a concentrarci sulla fornitura di servizi affidabili per aiutare le persone in tutto il mondo. I nostri servizi Cloud aiutano le aziende, grandi e piccole, ad accelerare le loro trasformazioni digitali.”

Molto positive le prestazioni finanziare anche di YouTube che, sempre durante il Q1 2021, raggiungo i 6 miliardi di dollari contro i 4,03 dell’anno scorso, mentre anche il ramo Cloud segna un nuovo record con 4,05 miliardi di dollari di introiti contro i 2,78 dell’anno passato. Bene anche la sezione “Google other revenues” che racchiude il ramo hardware, il Play Store e altri, mentre gli “Other Bets” continuano a perdere soldi.

A tal proposito, il CEO di Alphabet, proprio parlando del ramo Other Bets, ha menzionato gli importanti risultati che sta raggiungendo la compagnia Calico Life Sciences. Si tratta di una delle tante piccole galassie che gravitano attorno ad Alphabet il cui obiettivo è quello di “comprendere meglio la biologia che controlla l’invecchiamento e la durata della vita, per scoprire e sviluppare interventi che consentono alle persone di vivere vite più lunghe e più sane.”

Tante novità in arrivo al Google I/O 2021

Venendo poi al Google I/O 2021, il più importante appuntamento annuale per gli addetti ai lavori e i fan del ramo mobile dell’azienda che quest’anno si svolgerà in modalità virtuale, Sundar Pichai ha annunciato agli investitori che ci saranno “importanti annunci e aggiornamenti di prodotti.” Il CEO sottolinea il ritorno alla normalità per quanto riguarda il ciclo di rilascio di nuovi prodotti, dopo che lo scorso anno ha visto slittare la tabella di marcia di un gran numero di novità per ovvie ragioni.