Android 11 è disponibile in Italia per Nokia 2.2, Nokia 2.3, Nokia 4.2 e Nokia 8.1

Dopo le promesse fatte, negli scorsi mesi, via Twitter dall’azienda, HMD Global ha appena annunciato che è in fase di roll out in Italia l’aggiornamento ad Android 11 per Nokia 2.2, Nokia 2.3, Nokia 4.2 e Nokia 8.1, affiancandosi ad altri smartphone già aggiornati all’ultima versione di Android.

Android 11 in Italia per Nokia 2.2, Nokia 2.3, Nokia 4.2 e Nokia 8.1

La nuova versione del firmware per Nokia 2.2, Nokia 2.3, Nokia 4.2 e Nokia 8.1 ha un peso di circa 1 GB e include tutte le nuove funzioni introdotte da Android 11, prima fra tutte il supporto al nuovo menù “Conversazioni” che raggruppa tutte le notifiche derivanti dalle app di messaggistiche e alle “Bubbles” che permette di ridurre una conversazione a una “bolla flottante”. Ciliegine sulla torta sono però i vari miglioramenti a livello di privacy e di sicurezza, a cui si aggiungono le patch di sicurezza Android che dovrebbero essere quelle di aprile 2021.

Come aggiornare l’aggiornamento ad Android 11

L’aggiornamento per Nokia 2.2, Nokia 2.3, Nokia 4.2 e Nokia 8.1 è in fase di roll out in Italia, per cui vi basterà attendere l’arrivo della notifica per riuscire a scaricare l’OTA. Se però l’update dovesse tardare ad arrivare o magari siete piuttosto impazienti, potreste riuscire a forzare il download, recandovi in Impostazioni > Info sistema > Aggiornamenti di sistema.