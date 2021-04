Nonostante i crescenti problemi derivanti dal ban sancito dall’amministrazione Trump quasi due anni fa, Huawei continua nel proprio lavoro di sviluppo di un ecosistema alternativo a quello di Google, annunciando oggi l’ampliamento del programma beta per sviluppatori di HarmonyOS 2.0.

HarmonyOS per nuovi smartphone e TV

Dopo aver iniziato nello scorso mese di dicembre con le serie Huawei P40, Mate 30 e MatePad Pro, il colosso cinese amplia la base di dispositivi sui quali può essere installata la seconda versione del proprio sistema operativo, aggiungendo due serie di smartphone e alcune smart TV.

Nel dettaglio HarmonyOS 2.0 è ora disponibile per la serie Huawei Mate 40, per Huawei Mate X2 e per le TV della serie Huawei Smart Screen S. In questo modo gli sviluppatori avranno più smartphone sui quali testare le proprie applicazioni, sfruttando le oltre 15.000 API messe a disposizione da Huawei, insieme a un framework per le applicazioni distribuite, ai controlli per la UI e all’ambiente di sviluppo DevEco Studio 2.0, arrivato nel frattempo alla terza versione beta.

Ricordiamo che l’obiettivo di Huawei è quello di portare HarmonyOS su oltre 300 milioni di dispositivi entro la fine del 2021, puntando inoltre ad ampliare il proprio ecosistema grazie alla collaborazione di oltre venti produttori hardware e di quasi trecento sviluppatori software.

Al momento sono diciannove i dispositivi supportati dalla versione beta di HarmonyOS, ma nel corso delle prossime settimane il numero è destinato a salire molto rapidamente. Ecco la lista di quelli attualmente coinvolti: