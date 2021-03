In occasione del lancio di Huawei Mate X2 il produttore cinese ha reso noto che questo smartphone rientra nel gruppo dei device che riceveranno per primi l’aggiornamento che porterà HarmonyOS, il cui rilascio è in programma per il prossimo mese.

Di recente Huawei ha rilasciato la seconda beta mobile di HarmonyOS per gli sviluppatori ed è probabile che il produttore possa presto rilasciare anche la terza, prima di dare il via al programma beta pubblico per gli utenti nel corso di aprile.

Ecco i primi smartphone che avranno HarmonyOS

Nelle scorse ore sono emerse nuove indiscrezioni che potrebbero svelarci quali saranno i primi device di Huawei a ricevere HarmonyOS nel momento in cui sarà disponibile:

Huawei Mate X2

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Stando a chi ha diffuso tale nuova indiscrezione, il produttore cinese dovrebbe rilasciare HarmonyOS sui dispositivi con EMUI 11 e Magic UI 4 e le tempistiche per i vari device dipenderanno dai loro processori (probabilmente le CPU top di gamma riceveranno il nuovo OS con priorità rispetto alle altre). Non soltanto i telefoni Huawei riceveranno HarmonyOS ma anche quelli HONOR e ciò a prescindere dalla separazione tra queste due aziende.

Pare, inoltre, che alcuni telefoni passeranno direttamente a HarmonyOS (anche se solo con build EMUI 10.1 e Magic UI 3.1), come Huawei Nova 7 SE, HONOR 30S e HONOR X10.

Per quanto riguarda gli smartphone Huawei con un processore MediaTek, al momento tali device non sono stati considerati nell’ambito del piano di aggiornamento ma questa decisione potrebbe cambiare in futuro.

Ricordiamo che, stando a quanto reso noto da Wang Chenglu, Presidente di Huawei Consumer Business Software Department, HarmonyOS nel corso del 2021 dovrebbe arrivare su 300 milioni di device (200 milioni di smartphone e 100 milioni tra tablet, dispositivi indossabili, auto e dispositivi smart home): per il produttore cinese, pertanto, si preannunciano dei mesi piuttosto impegnativi.

